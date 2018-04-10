Спортивная афиша
г.Кировск
10 апреля – 17.00
11 апреля - 9.45
В Мурманской области открываются четвёртые всероссийские «Старты мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Состязания проводятся при поддержке Фонда Президентских грантов.
Программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» стартовала в России в 2014 году, она является эффективным методом реабилитации детей и взрослых с заболеваниями неврологического спектра, такими как детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, с нарушениями слуха, зрения. В основе уникального метода – сложнокоординированные виды спорта, такие как горнолыжный спорт. В программе занимаются более шести тысяч человек по всей России. В Мурманской области программа «Лыжи мечты» успешно работает в трех городах: Мурманске, Мончегорске и Кировске.
Несмотря на ограниченные возможности здоровья участников «Старты мечты» остаются соревнованиями. Лыжники будут состязаться в двух возрастных группах – младшей и старшей. В каждой существует три подгруппы: лыжники, которые преодолевают маршрут самостоятельно, с помощь специальных устройств и с тренером.
Предварительная тренировка спортсменов начинается 10 апреля. Торжественное открытие Всероссийских «Стартов мечты» в Кировске на южном склоне горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» состоится 10 апреля, начало соревнований – 11 апреля.
г.Кировск, южный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр», лыжный стадион «Тирвас».
г.Апатиты
10-14 апреля
Проходят главные для нашего заполярного города спортивные мероприятия: Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти Владимира Беляева, Чемпионат России и Первенство России – необыкновенные по красоте лыжные гонки среди женщин и юниорок на дистанциях 50 и
Начало традиции проведения в городе Апатиты соревнований среди женщин на длинных дистанциях заложено в 1975 году. Именно здесь был проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на
Программа «Больших лыжных гонок-2018» в этом году следующая:
12 апреля (четверг) состоится Первенство России – соревнования среди юниорок на дистанции
Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 13.30.
14 апреля (суббота) пройдёт Чемпионат России – соревнования среди женщин на дистанции
Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 14.00.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».
г.Полярный
10 апреля - 14.00
Спортивно-развлекательная программа «Мама, папа, я – здоровая семья!» в Полярном. Мероприятие организовано совместно с клубом молодой семьи «Берёзка» и посвящено Дню здоровья.
г.Полярный, ул. Старикова, 10. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Канск».
г.Мурманск
10 апреля - 10.00
11 апреля - 16.00
Лыжные гонки. Юношеские соревнования на призы чемпиона мира Алексея Петухова.
г.Мурманск, спорткомплекс Долина Уюта.
10-12 апреля
В Мурманской области пройдут соревнования по мини-футболу 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области. Сильнейшие команды студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области будут награждены кубками и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.
г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 50. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10.
11и 13 апреля – 15.00
В детском технопарке «Кванториум-51» пройдет турнир по классическим шахматам в рамках проекта «КвантоШахматы». Турнир пройдет в два этапа: 11 апреля – отборочный турнир; 13 апреля – финальный турнир.
В рамках проекта игрового блока проекта «КвантоШахматы» во всех «Кванториумах» организуются шахматные турниры, по итогам которых от каждого технопарка будет выбрано по одному победителю. Абсолютный победитель сможет принять участие в смене международного профессионального шахматного клуба «Prof. Chess Club».
г.Мурманск, просп. Героев-Североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».