г.Кировск

10 апреля – 17.00

11 апреля - 9.45

В Мурманской области открываются четвёртые всероссийские «Старты мечты» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Состязания проводятся при поддержке Фонда Президентских грантов.

Программа терапевтического спорта «Лыжи мечты» стартовала в России в 2014 году, она является эффективным методом реабилитации детей и взрослых с заболеваниями неврологического спектра, такими как детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, с нарушениями слуха, зрения. В основе уникального метода – сложнокоординированные виды спорта, такие как горнолыжный спорт. В программе занимаются более шести тысяч человек по всей России. В Мурманской области программа «Лыжи мечты» успешно работает в трех городах: Мурманске, Мончегорске и Кировске.

Несмотря на ограниченные возможности здоровья участников «Старты мечты» остаются соревнованиями. Лыжники будут состязаться в двух возрастных группах – младшей и старшей. В каждой существует три подгруппы: лыжники, которые преодолевают маршрут самостоятельно, с помощь специальных устройств и с тренером.

Предварительная тренировка спортсменов начинается 10 апреля. Торжественное открытие Всероссийских «Стартов мечты» в Кировске на южном склоне горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр» состоится 10 апреля, начало соревнований – 11 апреля.

г.Кировск, южный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр», лыжный стадион «Тирвас».

г.Апатиты

10-14 апреля

Проходят главные для нашего заполярного города спортивные мероприятия: Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти Владимира Беляева, Чемпионат России и Первенство России – необыкновенные по красоте лыжные гонки среди женщин и юниорок на дистанциях 50 и 30 километров .

Начало традиции проведения в городе Апатиты соревнований среди женщин на длинных дистанциях заложено в 1975 году. Именно здесь был проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на 30 км . В те годы здесь «под занавес» лыжного сезона проводилась феерическая «Гонка звезд», а на дистанциях блистали олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Алевтина Олюнина, апатитчанка Любовь Мухачева и многие другие прославленные лыжницы. «Беляевская» гонка – более поздняя традиция, заложенная ровно 21 год назад, в 1996 году. В ранге официальных соревнований FIS она будет проводиться в этом году в одиннадцатый раз.

Программа «Больших лыжных гонок-2018» в этом году следующая:

12 апреля (четверг) состоится Первенство России – соревнования среди юниорок на дистанции 30 км классическим стилем. Гонка начнется масс-стартом. Участники соревнований пройдут три десятикилометровых круга, каждый из которых состоит из двух дистанций по 5 км . Таким образом, после старта участницы в ходе соревнований появятся на стадионе шесть раз.

Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 13.30.

14 апреля (суббота) пройдёт Чемпионат России – соревнования среди женщин на дистанции 50 км классическим стилем. И эта труднейшая гонка начнется красивым масстартом. Участники марафона пройдут пять десятикилометровых кругов, каждый из которых также состоит из двух дистанций по 5 км . По ходу соревнований участницы появятся на стадионе еще десять раз, что позволит зрителям проследить весь ход их борьбы на этой нелегкой дистанции.

Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 14.00.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».

г.Полярный

10 апреля - 14.00

Спортивно-развлекательная программа «Мама, папа, я – здоровая семья!» в Полярном. Мероприятие организовано совместно с клубом молодой семьи «Берёзка» и посвящено Дню здоровья.

г.Полярный, ул. Старикова, 10. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Канск».

г.Мурманск

10 апреля - 10.00

11 апреля - 16.00

Лыжные гонки. Юношеские соревнования на призы чемпиона мира Алексея Петухова.

г.Мурманск, спорткомплекс Долина Уюта.

10-12 апреля

В Мурманской области пройдут соревнования по мини-футболу 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области. Сильнейшие команды студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области будут награждены кубками и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 50. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10.

11и 13 апреля – 15.00

В детском технопарке «Кванториум-51» пройдет турнир по классическим шахматам в рамках проекта «КвантоШахматы». Турнир пройдет в два этапа: 11 апреля – отборочный турнир; 13 апреля – финальный турнир.

В рамках проекта игрового блока проекта «КвантоШахматы» во всех «Кванториумах» организуются шахматные турниры, по итогам которых от каждого технопарка будет выбрано по одному победителю. Абсолютный победитель сможет принять участие в смене международного профессионального шахматного клуба «Prof. Chess Club».

г.Мурманск, просп. Героев-Североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».