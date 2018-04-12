г.Апатиты

12-14 апреля

Проходят главные для нашего заполярного города спортивные мероприятия: Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти Владимира Беляева, Чемпионат России и Первенство России – необыкновенные по красоте лыжные гонки среди женщин и юниорок на дистанциях 50 и 30 километров .

Начало традиции проведения в городе Апатиты соревнований среди женщин на длинных дистанциях заложено в 1975 году. Именно здесь был проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на 30 км . В те годы здесь «под занавес» лыжного сезона проводилась феерическая «Гонка звезд», а на дистанциях блистали олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Алевтина Олюнина, апатитчанка Любовь Мухачева и многие другие прославленные лыжницы. «Беляевская» гонка – более поздняя традиция, заложенная ровно 21 год назад, в 1996 году. В ранге официальных соревнований FIS она будет проводиться в этом году в одиннадцатый раз.

Программа «Больших лыжных гонок-2018» в этом году следующая:

12 апреля (четверг) состоится Первенство России – соревнования среди юниорок на дистанции 30 км классическим стилем. Гонка начнется масс-стартом. Участники соревнований пройдут три десятикилометровых круга, каждый из которых состоит из двух дистанций по 5 км . Таким образом, после старта участницы в ходе соревнований появятся на стадионе шесть раз.

Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 13.30.

14 апреля (суббота) пройдёт Чемпионат России – соревнования среди женщин на дистанции 50 км классическим стилем. И эта труднейшая гонка начнется красивым масстартом. Участники марафона пройдут пять десятикилометровых кругов, каждый из которых также состоит из двух дистанций по 5 км . По ходу соревнований участницы появятся на стадионе еще десять раз, что позволит зрителям проследить весь ход их борьбы на этой нелегкой дистанции.

Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 14.00.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».

ЗАТО г.Североморск

13-14 апреля – 9.00 и 16.00

Состоится первенство ЗАТО г.Североморск среди молодёжи по плаванию, посвящённое Дню города Североморска. Начало соревнований: - в 09.00 для младшей возрастной группы (2004 г.р. и младше); в 16.00 для старшей возрастной группы (2003 г.р. и старше). Победители и призёры определяются в каждой возрастной группе, на каждой дистанции по лучшему техническому результату.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 13б. Спортивный комплекс «Плавательный» Спортивного центра морской и физической подготовки.

15 апреля – 10.00

На лыжной трассе г.Североморск-1 (Авиагородок) состоятся соревнования по лыжным гонкам, посвященных закрытию лыжного сезона в ЗАТО г.Североморск. Программа соревнований: 10.00 – регистрация участников соревнований; 10.50 – официальная церемония открытия соревнований; 11.00 – старты участников соревнований. Главный судья соревнований – Дронов Юрий Николаевич.

ЗАТО г.Североморск, лыжная трасса г.Североморск-1 (Авиагородок).

г.Мурманск

12 апреля

В Мурманской области пройдут соревнования по мини-футболу 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области. Сильнейшие команды студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области будут награждены кубками и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 50. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10.

13 апреля – 15.00

В детском технопарке «Кванториум-51» пройдет турнир по классическим шахматам в рамках проекта «КвантоШахматы». Турнир пройдет в два этапа: 11 апреля – отборочный турнир; 13 апреля – финальный турнир.

В рамках проекта игрового блока проекта «КвантоШахматы» во всех «Кванториумах» организуются шахматные турниры, по итогам которых от каждого технопарка будет выбрано по одному победителю. Абсолютный победитель сможет принять участие в смене международного профессионального шахматного клуба «Prof. Chess Club».

г.Мурманск, просп. Героев-Североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».