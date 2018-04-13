г.Полярные Зори

14 апреля - 12.00

Биатлон. Соревнования памяти Константина Васильева.

г.Полярные Зори, лыжный стадион.

15 апреля - 12.00

Лыжные гонки. Спартакиада трудящихся города Полярные Зори.

г.Полярные Зори, лыжный стадион.

г.Кировск

14 апреля - 10.00

Лыжные гонки. Соревнования «Хибинский марафон»

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

г.Апатиты

13 и-14 апреля

Проходят главные для нашего заполярного города спортивные мероприятия: Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти Владимира Беляева, Чемпионат России и Первенство России – необыкновенные по красоте лыжные гонки среди женщин и юниорок на дистанциях 50 и 30 километров .

Начало традиции проведения в городе Апатиты соревнований среди женщин на длинных дистанциях заложено в 1975 году. Именно здесь был проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на 30 км . В те годы здесь «под занавес» лыжного сезона проводилась феерическая «Гонка звезд», а на дистанциях блистали олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Алевтина Олюнина, апатитчанка Любовь Мухачева и многие другие прославленные лыжницы. «Беляевская» гонка – более поздняя традиция, заложенная ровно 21 год назад, в 1996 году. В ранге официальных соревнований FIS она будет проводиться в этом году в одиннадцатый раз.

Программа «Больших лыжных гонок-2018»: 14 апреля (суббота) пройдёт Чемпионат России – соревнования среди женщин на дистанции 50 км классическим стилем. И эта труднейшая гонка начнется красивым масстартом. Участники марафона пройдут пять десятикилометровых кругов, каждый из которых также состоит из двух дистанций по 5 км . По ходу соревнований участницы появятся на стадионе еще десять раз, что позволит зрителям проследить весь ход их борьбы на этой нелегкой дистанции.

Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 14.00.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».

15 апреля - 12.00

Шашки. Первенство города Апатиты.

г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.

г.Мончегорск

13 апреля - 10.00

Лыжные гонки. Первенство России среди юниоров.

г.Мончегорск, лыжный стадион спортшколы олимпийского резерва.

15 апреля - 10.00

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Супермарафон. Дистанция 50 километров . Стиль классический.

г.Мончегорск, лыжный стадион спортшколы олимпийского резерва.

г.Оленегорск

13 апреля - 16.30

14 и 15 апреля - 10.00

Фигурное катание. Кубок Мурманской области.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

г.Полярный

14 апреля - 10.30

Лыжные гонки. Юношеские соревнования «Полярный марафон».

г.Полярный, лыжный стадион.

ЗАТО г.Североморск

13 и 14 апреля – 9.00 и 16.00

Состоится первенство ЗАТО г.Североморск среди молодёжи по плаванию, посвящённое Дню города Североморска. Начало соревнований: - в 09.00 для младшей возрастной группы ( 2004 г .р. и младше); в 16.00 для старшей возрастной группы ( 2003 г .р. и старше). Победители и призёры определяются в каждой возрастной группе, на каждой дистанции по лучшему техническому результату.

ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 13б. Спортивный комплекс «Плавательный» Спортивного центра морской и физической подготовки.

15 апреля – 10.00

На лыжной трассе г.Североморск-1 (Авиагородок) состоятся соревнования по лыжным гонкам, посвященных закрытию лыжного сезона в ЗАТО г.Североморск. Программа соревнований: 10.00 – регистрация участников соревнований; 10.50 – официальная церемония открытия соревнований; 11.00 – старты участников соревнований. Главный судья соревнований – Дронов Юрий Николаевич.

ЗАТО г.Североморск, лыжная трасса г.Североморск-1 (Авиагородок).

г.Мурманск

13-15 апреля - 9.00

Волейбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

13 апреля - 12.00

14 и 15 апреля - 11.00

Художественная гимнастика. Турнир «Сияние Севера».

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

13 апреля – 15.00

В детском технопарке «Кванториум-51» пройдет турнир по классическим шахматам в рамках проекта «КвантоШахматы». Турнир пройдет в два этапа: 11 апреля – отборочный турнир; 13 апреля – финальный турнир.

В рамках проекта игрового блока проекта «КвантоШахматы» во всех «Кванториумах» организуются шахматные турниры, по итогам которых от каждого технопарка будет выбрано по одному победителю. Абсолютный победитель сможет принять участие в смене международного профессионального шахматного клуба «Prof. Chess Club».

г.Мурманск, просп. Героев-Североморцев, 2. ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия».

14 и 15 апреля - 10.40

Биатлон. Межрегиональные юношеские соревнования на призы двукратного серебряного призера зимних Олимпийских игр Валерия Киреенко.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

14 и 15 апреля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

14 и 15 апреля - 14.00

Волейбол. Спартакиада молодёжи Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.