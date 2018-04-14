Спортивная афиша
г.Кандалакша
14 апреля - 17.00
Товарищеская встреча по мини-футболу «Папы и подростки».
г.Кандалакша, ул. Высокая, 2. Школа № 9.
г.Полярные Зори
14 апреля - 12.00
Биатлон. Соревнования памяти Константина Васильева.
г.Полярные Зори, лыжный стадион.
15 апреля - 12.00
Лыжные гонки. Спартакиада трудящихся города Полярные Зори.
г.Полярные Зори, лыжный стадион.
г.Кировск
14 апреля - 10.00
Лыжные гонки. Соревнования «Хибинский марафон»
г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».
г.Апатиты
14 апреля – 11.00
Проходят главные для нашего заполярного города спортивные мероприятия: Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти Владимира Беляева, Чемпионат России и Первенство России – необыкновенные по красоте лыжные гонки среди женщин и юниорок на дистанциях 50 и
Начало традиции проведения в городе Апатиты соревнований среди женщин на длинных дистанциях заложено в 1975 году. Именно здесь был проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на
Программа «Больших лыжных гонок-2018»: 14 апреля (суббота) пройдёт Чемпионат России – соревнования среди женщин на дистанции
Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 14.00.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».
15 апреля - 12.00
Шашки. Первенство города Апатиты.
г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.
г.Мончегорск
15 апреля - 10.00
Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Супермарафон. Дистанция
г.Мончегорск, лыжный стадион спортшколы олимпийского резерва.
г.Оленегорск
14 и 15 апреля - 10.00
Фигурное катание. Кубок Мурманской области.
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
г.Полярный
14 апреля - 10.30
Лыжные гонки. Юношеские соревнования «Полярный марафон».
г.Полярный, лыжный стадион.
ЗАТО г.Североморск
14 апреля – 9.00 и 16.00
Состоится первенство ЗАТО г.Североморск среди молодёжи по плаванию, посвящённое Дню города Североморска. Начало соревнований: - в 09.00 для младшей возрастной группы (
ЗАТО г.Североморск, ул. Сгибнева, 13б. Спортивный комплекс «Плавательный» Спортивного центра морской и физической подготовки.
15 апреля – 10.00
На лыжной трассе г.Североморск-1 (Авиагородок) состоятся соревнования по лыжным гонкам, посвященных закрытию лыжного сезона в ЗАТО г.Североморск. Программа соревнований: 10.00 – регистрация участников соревнований; 10.50 – официальная церемония открытия соревнований; 11.00 – старты участников соревнований. Главный судья соревнований – Дронов Юрий Николаевич.
ЗАТО г.Североморск, лыжная трасса г.Североморск-1 (Авиагородок).
г.Мурманск
14 и 15 апреля - 9.00
Волейбол. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
14 и 15 апреля - 10.40
Биатлон. Межрегиональные юношеские соревнования на призы двукратного серебряного призера зимних Олимпийских игр Валерия Киреенко.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
14 и 15 апреля - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
14 и 15 апреля - 11.00
Художественная гимнастика. Турнир «Сияние Севера».
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
14 и 15 апреля - 14.00
Волейбол. Спартакиада молодёжи Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.