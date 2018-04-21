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Мурманская область. Арктика21.04.18 07:40

Спортивная афиша

г.Полярные Зори

21 апреля - 12.00

Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»

г.Полярные Зори, лыжный стадион.

г.Кировск

21-22 апреля - 11.00

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская весна».

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

г.Апатиты

21 и 22 апреля - 10.45

Пулевая стрельба. Чемпионат города Апатиты.

г.Апатиты, тир гимназии № 1.

22 апреля - 11.00

Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

22 апреля - 11.30

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «Ковдор».

г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

г.Оленегорск

22 апреля - 14.30

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Оленегорск» - «Полярные Зори».

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

22 апреля - 16.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Апатиты».

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

г.Заозёрск

22 апреля - 12.00

Открытое первенство ЗАТО город Заозёрск по спортивной акробатике, посвященное памяти Героя Советского Союза Ивана Михайловича Сивко.

 г.Заозёрск, Детско-юношеская спортивная школа.

г.Мурманск

21 и 22 апреля - 11.00

Настольный теннис. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, комплексная ДЮСШ-17.

21 и 22 апреля – 13.00

Сноуборд. Чемпионат Мурманской области. Слоуп-стайл. Биг-эйр.

г.Мурманск, горнолыжный комплекс «Огни Мурманска».

21 апреля - 14.00

22 апреля - 12.00

Бокс. Открытое первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

21 апреля - 19.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

22 апреля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

25 апреля - 21.00

Хоккей. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

Комментарии

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Последние комментарии

Пентюша
20.04.18 19:44
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19.04.18 16:36
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19.04.18 00:38
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