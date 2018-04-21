Спортивная афиша
г.Полярные Зори
21 апреля - 12.00
Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»
г.Полярные Зори, лыжный стадион.
г.Кировск
21-22 апреля - 11.00
Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская весна».
г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».
г.Апатиты
21 и 22 апреля - 10.45
Пулевая стрельба. Чемпионат города Апатиты.
г.Апатиты, тир гимназии № 1.
22 апреля - 11.00
Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»
г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».
22 апреля - 11.30
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «Ковдор».
г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».
г.Оленегорск
22 апреля - 14.30
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Оленегорск» - «Полярные Зори».
г.Оленегорск, Дом физкультуры.
22 апреля - 16.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Апатиты».
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
г.Заозёрск
22 апреля - 12.00
Открытое первенство ЗАТО город Заозёрск по спортивной акробатике, посвященное памяти Героя Советского Союза Ивана Михайловича Сивко.
г.Заозёрск, Детско-юношеская спортивная школа.
г.Мурманск
21 и 22 апреля - 11.00
Настольный теннис. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, комплексная ДЮСШ-17.
21 и 22 апреля – 13.00
Сноуборд. Чемпионат Мурманской области. Слоуп-стайл. Биг-эйр.
г.Мурманск, горнолыжный комплекс «Огни Мурманска».
21 апреля - 14.00
22 апреля - 12.00
Бокс. Открытое первенство города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
21 апреля - 19.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
22 апреля - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
25 апреля - 21.00
Хоккей. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.