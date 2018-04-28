Спортивная афиша
г.Кандалакша
1 мая - 16.00
2 мая - 12.00
3 мая - 10.00
Футбол. Юношеский международный фестиваль «Локобол-2018-РЖД». Региональный этап.
г.Кандалакша, стадион «Локомотив».
г.Кировск
28 и 29 апреля - 11.00
Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская весна».
г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».
1 мая - 11.00
Горнолыжный спорт. Массовые соревнования «Хибины - бикини».
г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».
г.Апатиты
28 и 29 апреля - 10.00
Настольный теннис. Кубок города Апатиты.
г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».
г.Оленегорск
28 апреля - 10.00
Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
г.Кола
28 апреля - 15.00
29 апреля - 12.00
Тайский бокс. Турнир «Вымпел» памяти воинов, погибших при исполнении служебного долга.
г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.
пгт.Мурмаши
28 апреля - 12.00
Пауэрлифтинг. Открытое первенство посёлка Мурмаши.
Кольский район, пгт.Мурмаши, спортивный клуб «Арвиол».
г.Мурманск
28 апреля - 11.00
Дзюдо. Турнир «Смена».
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
28 апреля - 14.00
Церемония закрытия регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».
г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.
28 апреля - 21.00
29 апреля - 17.00
Хоккей. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
1 и 2 мая - 10.00.
Бадминтон. Турнир «Мурманск Open - 2018».
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.