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Мурманская область. Арктика29.04.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кандалакша

1 мая - 16.00

2 мая - 12.00

3 мая - 10.00

Футбол. Юношеский международный фестиваль «Локобол-2018-РЖД». Региональный этап.

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

г.Кировск

29 апреля - 11.00

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская весна».

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

1 мая - 11.00

Горнолыжный спорт. Массовые соревнования «Хибины - бикини».

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

г.Апатиты

29 апреля - 10.00

Настольный теннис. Кубок города Апатиты.

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

г.Заполярный

29 апреля -14.00

Открытое первенство Печенгского района по плаванию, посвященное 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

г.Заполярный, ул. Юбилейная, 13а. Спортивный комплекс «Дельфин».

г.Кола

29 апреля - 12.00

Тайский бокс. Турнир «Вымпел» памяти воинов, погибших при исполнении служебного долга.

г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.

30 апреля - 11.00

Спортивно-игровая программа «Пожарная эстафета 01» ко Дню пожарной охраны России. В рамках мероприятия состоится выставка пожарной техники и конкурс рисунков.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 7. Кольский районный Центр Культуры.

г.Мурманск

29 апреля - 17.00

Хоккей. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

1 и 2 мая - 10.00.

Бадминтон. Турнир «Мурманск Open - 2018».

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

Комментарии

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