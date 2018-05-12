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Мурманская область. Арктика12.05.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кировск

12 мая – 9.00

13 мая – 10.00

Волейбол. Кубок Победы.

г.Кировск, Дворец спорта «Горняк».

г.Апатиты

12 и 13 мая - 10.00

Футбол. Всероссийский юношеский турнир «Кожаный мяч». Региональный этап.

г.Апатиты, стадион «Олимп».

13 мая - 10.00

Настольный теннис. Турнир, посвященный Дню Победы.

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

г.Оленегорск

12 и 13 мая - 11.00

Фигурное катание. Кубок Мурманской области.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

Кольский район

12 и 13 мая - 11.00

Мини-футбол. Первенство Кольского района.

Кольский район, п.Зверосовхоз, физкультурно-оздоровительный комплекс.

13 мая - 13.00

Конный спорт. Открытое первенство города Мурманска. Конкур.

Кольский район, п.Выходной, конный клуб «Водолей».

г.Кола

12 и 13 мая - 12.00

Лёгкая атлетика. Кубок Кольского района среди мужских команд.

г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Мурманск

12 мая - 12.00

Торжественное открытие турнира по флорболу, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

12 мая - 14.30

Награждение участников регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

12 мая - 16.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. Плей-офф.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

12 и 13 мая - 18.00

Шахматы. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

13 мая - 10.30

Турнир «Матч звёзд».

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

13 мая -  11.00

Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

13 мая - 12.00

Художественная гимнастика. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

13 мая - 13.00

Областной турнир по танцевальному спорту «Юность Заполярья».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

13 мая - 16.00

Награждение победителей турнира по флорболу, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

16 и 17 мая - 12.00

Лёгкая атлетика. Первенство Мурманской области среди параспортсменов.

г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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Последние комментарии

Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
Комментарий к новости:Акция «Бессмертный полк» - память героям, подарившим нам великий праздник
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 17:44
Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
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