Спортивная афиша
г.Кировск
12 мая – 9.00
13 мая – 10.00
Волейбол. Кубок Победы.
г.Кировск, Дворец спорта «Горняк».
г.Апатиты
12 и 13 мая - 10.00
Футбол. Всероссийский юношеский турнир «Кожаный мяч». Региональный этап.
г.Апатиты, стадион «Олимп».
13 мая - 10.00
Настольный теннис. Турнир, посвященный Дню Победы.
г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».
г.Оленегорск
12 и 13 мая - 11.00
Фигурное катание. Кубок Мурманской области.
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
Кольский район
12 и 13 мая - 11.00
Мини-футбол. Первенство Кольского района.
Кольский район, п.Зверосовхоз, физкультурно-оздоровительный комплекс.
13 мая - 13.00
Конный спорт. Открытое первенство города Мурманска. Конкур.
Кольский район, п.Выходной, конный клуб «Водолей».
г.Кола
12 и 13 мая - 12.00
Лёгкая атлетика. Кубок Кольского района среди мужских команд.
г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.
г.Мурманск
12 мая - 12.00
Торжественное открытие турнира по флорболу, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».
12 мая - 14.30
Награждение участников регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания».
г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.
12 мая - 16.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. Плей-офф.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
12 и 13 мая - 18.00
Шахматы. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.
13 мая - 10.30
Турнир «Матч звёзд».
г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.
13 мая - 11.00
Футбол 8х8. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
13 мая - 12.00
Художественная гимнастика. Первенство города Мурманска.
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
13 мая - 13.00
Областной турнир по танцевальному спорту «Юность Заполярья».
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».
13 мая - 16.00
Награждение победителей турнира по флорболу, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».
16 и 17 мая - 12.00
Лёгкая атлетика. Первенство Мурманской области среди параспортсменов.
г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.