Спортивная афиша
г.Полярные Зори
19 и 20 мая - 12.00
Настольный теннис. Первенство города Полярные Зори.
г.Полярные Зори, спортзал гимназии № 1.
г.Апатиты
19 мая - 13.30
20 мая -10.20
Волейбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских команд. Зона «Юг».
г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».
20 мая - 12.00
Спортивное ориентирование. Чемпионат города Апатиты.
г.Апатиты, лесополоса у стадиона «Олимп».
г.Мончегорск
19 и 20 мая - 12.00
Мини-футбол. Спартакиада ветеранов спорта Мурманской области.
г.Мончегорск, городской стадион.
19 мая - 14.00
Футбол. Суперкубок Мурманской области. «Кандалакша» - «Электрон» (г.Мурманск).
г.Мончегорск, городской стадион.
ЗАТО г.Североморск
20 мая - 11.50
Лёгкая атлетика. Чемпионат Мурманской области. Кросс.
ЗАТО г.Североморск, загородный парк.
г.Мурманск
19 и 20 мая - 10.00
Футбол. Открытое юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
19 и 20 мая - 10.00
Волейбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских команд. Зона «Север».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
19 мая - 13.30
Спортивное ориентирование. Всероссийские массовые соревнования «Российский азимут».
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
19 мая - 15.00
20 мая - 12.00
Лёгкая атлетика. Чемпионат Мурманской области. Бег. Эстафеты. Прыжки в длину.
г.Мурманск, Долина Уюта, легкоатлетический манеж.
20 мая - 11.45
Альпинизм. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, горнолыжный комплекс «Южный склон».
20 мая - 18.00
Хоккей. Товарищеский матч. «Северные хаски» (г.Мурманск) - «Лисы» (г.Санкт-Петербург).
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.