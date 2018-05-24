г.Полярные Зори

30 мая - 19.30

В Мурманской области стартует Чемпионат и Кубок Мурманской области по футболу, в котором примут участие 10 сборных команд городов Мурманской области. С мая по сентябрь апатитскому «Химику» предстоит провести 10 домашних и 9 выездных встреч. Первая встреча ФК «Химик» (г.Апатиты) с ФК «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Полярные Зори.

г.Апатиты

26 мая – 10.00

Состоится первая серия соревнований по лёгкой атлетике «Апатитская десятка» - «Открытие бегового сезона». В программе соревнований бег на дистанциях 800 м (девушки) и 1000 (юноши); 10000 м - для спортсменов от 15 лет и старше.

К участию допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача, своевременно подавшие заявку установленной формы. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 мая через систему электронной регистрации orgeo: http://orgeo.ru/event/6767 (только на дистанцию 10000 м), главному секретарю по эл. почте: klb_apatity@mail.ru. Положение о соревнованиях на сайте Спорткомитета города Апатиты http://kfks.ru/.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».

1 июня – 10.30 и 11.30

Состоится весенний легкоатлетический пробег среди школьников, посвященный Дню защиты детей. Соревнования личные будут проводиться на дистанциях 400 и 800 м, согласно возрастным группам среди мальчиков и девочек.

К соревнованиям допускаются команды обучающихся общеобразовательных школ города, подавшие заявку в установленные сроки.

Начало стартов: для участников 2006 г.р. и младше – в 10.30; для участников 2005 года рождения и старше – в 11.30.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».

1 июня – 11.00

Пройдёт турнир по уличному футболу для школьников, посвященный Дню защиты детей. В турнире примут участие команды обучающихся общеобразовательных школ города 3-х возрастных групп: группа «А» – дети 2009-2010 г.р.; группа «В» – дети 2007-2008 г.р. и группа «С» – дети 2004-2006 г.р. Заявочный и игровой состав команд – 3 человека.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».

пос.Белореченский

26 мая – 10.00

Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по пэйнтболу. К участию допускаются спортсмены 2000 г.р. и младше, не достигшие на дату соревнований возраста 18 лет, своевременно подавшие заявку установленной формы, имеющие соответствующий медицинский допуск и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

пос.Белореченский, ул. Чехова, 14а. Пэйнтбольный стадион.

2 июня – 10.00

Пройдёт открытый Чемпионат города Апатиты по пэйнтболу. К участию допускаются спортсмены 2004 г.р. и старше, своевременно подавшие заявку установленной формы, имеющие соответствующий медицинский допуск и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

пос.Белореченский, ул. Чехова, 14а. Пэйнтбольный стадион.

г.Мончегорск

2 июня – 14.00

В Мурманской области проходит Чемпионат и Кубок Мурманской области по футболу, в котором принимают участие 10 сборных команд городов региона. В Мончегорске апатитский «Химик» встретится ФК «Мончегорск».

г.Мончегорск.

ЗАТО Александровск

12 июня – 14.00

В ЗАТО Александровск стартует легкоатлетический пробег, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Мурманской области. Старт легкоатлетическому пробегу по традиции будет дан с центральной площади города подводников. Далее участники побегут в Снежногорск, а финишируют в Полярном на площади Победы.

Все участники марафона будут награждены памятными дипломами и стартовыми номерами с символикой Эстафеты Победы.

Для александровцев, изъявивших желание поучаствовать в эстафете, организована доставка к месту старта автобусами. Отправление с площади им. В.В. Мурко и площади Победы в 13 часов, сбор в 12.50.

Заявки принимаются по телефонам и адресам: г.Снежногорск (815-30) 6-4465 (ул. П. Стеблина, 5. Восковская Юлия Александровна); г.Гаджиево (815-39) 46-322 (ул.Гаджиева, 42. Пантелеева Татьяна Леонидовна); г.Полярный (815-51) 70-394 (ул. Советская, 1 Боброва Наталья Александровна). По электронному адресу: cgpvm@mail.ru (* - с пометкой «Эстафета Победы 2018»).

г.Снежногорск (центральная площадь) – г.Полярный (площадь Победы).

г.Мурманск

26 мая – 12.30

Состоится большой хоккейный праздник, который станет красивой завершающей точкой хоккейного сезона 2017-2018 года - турнир по хоккею с участием иностранных спортсменов, посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области. В этот день вас будут ждать сразу 2 хоккейных матча! В 12.30 на лёд выйдут сборная команда правительства Мурманской области и сборная ветеранов спорта Мурманской области. Ну а особый колорит гала-матчу придаст участие в нём нашего земляка, серебряного призера Чемпионата Мира по хоккею - Александра Юдина. Участие спортсмена такого уровня в этой игре сделает её ещё более зрелищной и наполнит настоящим спортивным азартом и адреналином.

В 13.30 вас ждёт торжественное открытие соревнований с участием почётных гостей. А в 14.00 состоится главное хоккейное событие этого дня: впервые в современной истории мурманского хоккея на лед выйдет сборная команда «Мурманская область – КСФ», в которой будут собраны лучшие игроки команд Северного флота, «Колатом» (г.Полярные Зори), «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) и «Горняк» (г.Оленегорск), против сборной команды спортсменов - представителей Финляндии, Швеции и Норвегии.

По окончании матча в 16.45 состоится церемония награждения лучших игроков и участников турнира.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.