Спортивная афиша
г.Полярные Зори
30 мая - 19.30
В Мурманской области стартует Чемпионат и Кубок Мурманской области по футболу, в котором примут участие 10 сборных команд городов Мурманской области. С мая по сентябрь апатитскому «Химику» предстоит провести 10 домашних и 9 выездных встреч. Первая встреча ФК «Химик» (г.Апатиты) с ФК «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Полярные Зори.
г.Апатиты
26 мая – 10.00
Состоится первая серия соревнований по лёгкой атлетике «Апатитская десятка» - «Открытие бегового сезона». В программе соревнований бег на дистанциях
К участию допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача, своевременно подавшие заявку установленной формы. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 мая через систему электронной регистрации orgeo: http://orgeo.ru/event/6767 (только на дистанцию
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».
26 мая - 13.30
Лёгкая атлетика. Юношеские соревнования «Апатитская десятка».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».
27 мая - 9.45
Пэйнтбол. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Спортплощадка ДЮСШ «Олимп».
1 июня – 10.30 и 11.30
Состоится весенний легкоатлетический пробег среди школьников, посвященный Дню защиты детей. Соревнования личные будут проводиться на дистанциях 400 и
К соревнованиям допускаются команды обучающихся общеобразовательных школ города, подавшие заявку в установленные сроки.
Начало стартов: для участников
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».
1 июня – 11.00
Пройдёт турнир по уличному футболу для школьников, посвященный Дню защиты детей. В турнире примут участие команды обучающихся общеобразовательных школ города 3-х возрастных групп: группа «А» – дети 2009-
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».
пос.Белореченский
26 мая – 10.00
Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по пэйнтболу. К участию допускаются спортсмены
пос.Белореченский, ул. Чехова, 14а. Пэйнтбольный стадион.
2 июня – 10.00
Пройдёт открытый Чемпионат города Апатиты по пэйнтболу. К участию допускаются спортсмены
пос.Белореченский, ул. Чехова, 14а. Пэйнтбольный стадион.
г.Мончегорск
25-27 мая - 10.00
Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Состязания проходят среди команд юношей 2003-2004 годов рождения 2005-2006 годов рождения. Время игр: 25 мая - 10.00-13.00 – соревнования среди юношей средней возрастной группы, 13.00-15.00 – соревнования среди юношей старшей возрастной группы; 26 мая -10.00-13.00 – соревнования среди юношей старшей возрастной группы, 13.00-15.00 – соревнования среди юношей средней возрастной группы; 27 мая - 10.00-15.00 – соревнования среди юношей средней и старшей возрастной категории, 15.30 – награждение победителей.
г.Мончегорск, просп.Кирова, 10. Спортивная школа олимпийского резерва.
ЗАТО Александровск
12 июня – 14.00
В ЗАТО Александровск стартует легкоатлетический пробег, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Мурманской области. Старт легкоатлетическому пробегу по традиции будет дан с центральной площади города подводников. Далее участники побегут в Снежногорск, а финишируют в Полярном на площади Победы.
Все участники марафона будут награждены памятными дипломами и стартовыми номерами с символикой Эстафеты Победы.
Для александровцев, изъявивших желание поучаствовать в эстафете, организована доставка к месту старта автобусами. Отправление с площади им. В.В. Мурко и площади Победы в 13 часов, сбор в 12.50.
Заявки принимаются по телефонам и адресам: г.Снежногорск (815-30) 6-4465 (ул. П. Стеблина, 5. Восковская Юлия Александровна); г.Гаджиево (815-39) 46-322 (ул.Гаджиева, 42. Пантелеева Татьяна Леонидовна); г.Полярный (815-51) 70-394 (ул. Советская, 1 Боброва Наталья Александровна). По электронному адресу: cgpvm@mail.ru (* - с пометкой «Эстафета Победы 2018»).
г.Снежногорск (центральная площадь) – г.Полярный (площадь Победы).
пгт.Мурмаши
26 мая - 11.00
Авиамодельный спорт. Юниорское первенство Мурманской области.
Кольский район, пгт.Мурмаши, аэродром ДОСААФ.
26 мая - 13.00
Гиревой спорт. Открытое первенство посёлка Мурмаши.
Кольский район, пгт.Мурмаши, клуб «Арвиол».
г.Мурманск
26 мая – 12.30
Состоится большой хоккейный праздник, который станет красивой завершающей точкой хоккейного сезона 2017-2018 года - турнир по хоккею с участием иностранных спортсменов, посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области. В этот день вас будут ждать сразу 2 хоккейных матча! В 12.30 на лёд выйдут сборная команда правительства Мурманской области и сборная ветеранов спорта Мурманской области. Ну а особый колорит гала-матчу придаст участие в нём нашего земляка, серебряного призера Чемпионата Мира по хоккею - Александра Юдина. Участие спортсмена такого уровня в этой игре сделает её ещё более зрелищной и наполнит настоящим спортивным азартом и адреналином.
В 13.30 вас ждёт торжественное открытие соревнований с участием почётных гостей. А в 14.00 состоится главное хоккейное событие этого дня: впервые в современной истории мурманского хоккея на лед выйдет сборная команда «Мурманская область – КСФ», в которой будут собраны лучшие игроки команд Северного флота, «Колатом» (г.Полярные Зори), «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) и «Горняк» (г.Оленегорск), против сборной команды спортсменов - представителей Финляндии, Швеции и Норвегии.
По окончании матча в 16.45 состоится церемония награждения лучших игроков и участников турнира.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.