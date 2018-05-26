г.Полярные Зори

30 мая - 19.30

В Мурманской области стартует Чемпионат и Кубок Мурманской области по футболу, в котором примут участие 10 сборных команд городов Мурманской области. С мая по сентябрь апатитскому «Химику» предстоит провести 10 домашних и 9 выездных встреч. Первая встреча ФК «Химик» (г.Апатиты) с ФК «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Полярные Зори.

г.Кировск

27 мая – 10.00

Состоится открытое Первенство города Кировска по пауэрлифтингу (троеборье клас­сическое) среди юношей и девушек, посвященное «Закрытию спортивного сезона».

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 31. МАУ «СШ г.Кировска».

3 июня – 10.00

Пройдут городские соревнования по настольному теннису, посвященные «Закрытию спортивного сезона».

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 31. МАУ «СШ г.Кировска».

г.Апатиты

26 мая – 10.00

Состоится первая серия соревнований по лёгкой атлетике «Апатитская десятка» - «Открытие бегового сезона». В программе соревнований бег на дистанциях 800 м (девушки) и 1000 (юноши); 10000 м - для спортсменов от 15 лет и старше.

К участию допускаются спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача, своевременно подавшие заявку установленной формы. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 25 мая через систему электронной регистрации orgeo: http://orgeo.ru/event/6767 (только на дистанцию 10000 м ), главному секретарю по эл. почте: klb_apatity@mail.ru. Положение о соревнованиях на сайте Спорткомитета города Апатиты http://kfks.ru/.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».

26 мая - 13.30

Лёгкая атлетика. Юношеские соревнования «Апатитская десятка».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».

27 мая - 9.45

Пэйнтбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Спортплощадка ДЮСШ «Олимп».

1 июня – 10.30 и 11.30

Состоится весенний легкоатлетический пробег среди школьников, посвященный Дню защиты детей. Соревнования личные будут проводиться на дистанциях 400 и 800 м , согласно возрастным группам среди мальчиков и девочек.

К соревнованиям допускаются команды обучающихся общеобразовательных школ города, подавшие заявку в установленные сроки.

Начало стартов: для участников 2006 г .р. и младше – в 10.30; для участников 2005 года рождения и старше – в 11.30.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».

1 июня – 11.00

Пройдёт турнир по уличному футболу для школьников, посвященный Дню защиты детей. В турнире примут участие команды обучающихся общеобразовательных школ города 3-х возрастных групп: группа «А» – дети 2009- 2010 г .р.; группа «В» – дети 2007- 2008 г .р. и группа «С» – дети 2004- 2006 г .р. Заявочный и игровой состав команд – 3 человека.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».

пос.Белореченский

26 мая – 10.00

Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по пэйнтболу. К участию допускаются спортсмены 2000 г .р. и младше, не достигшие на дату соревнований возраста 18 лет, своевременно подавшие заявку установленной формы, имеющие соответствующий медицинский допуск и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

пос.Белореченский, ул. Чехова, 14а. Пэйнтбольный стадион.

2 июня – 10.00

Пройдёт открытый Чемпионат города Апатиты по пэйнтболу. К участию допускаются спортсмены 2004 г .р. и старше, своевременно подавшие заявку установленной формы, имеющие соответствующий медицинский допуск и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

пос.Белореченский, ул. Чехова, 14а. Пэйнтбольный стадион.

г.Мончегорск

25-27 мая - 10.00

Региональный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Состязания проходят среди команд юношей 2003-2004 годов рождения 2005-2006 годов рождения. Время игр: 25 мая - 10.00-13.00 – соревнования среди юношей средней возрастной группы, 13.00-15.00 – соревнования среди юношей старшей возрастной группы; 26 мая -10.00-13.00 – соревнования среди юношей старшей возрастной группы, 13.00-15.00 – соревнования среди юношей средней возрастной группы; 27 мая - 10.00-15.00 – соревнования среди юношей средней и старшей возрастной категории, 15.30 – награждение победителей.

г.Мончегорск, просп.Кирова, 10. Спортивная школа олимпийского резерва.

ЗАТО Александровск

12 июня – 14.00

В ЗАТО Александровск стартует легкоатлетический пробег, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Мурманской области. Старт легкоатлетическому пробегу по традиции будет дан с центральной площади города подводников. Далее участники побегут в Снежногорск, а финишируют в Полярном на площади Победы.

Все участники марафона будут награждены памятными дипломами и стартовыми номерами с символикой Эстафеты Победы.

Для александровцев, изъявивших желание поучаствовать в эстафете, организована доставка к месту старта автобусами. Отправление с площади им. В.В. Мурко и площади Победы в 13 часов, сбор в 12.50.

Заявки принимаются по телефонам и адресам: г.Снежногорск (815-30) 6-4465 (ул. П. Стеблина, 5. Восковская Юлия Александровна); г.Гаджиево (815-39) 46-322 (ул.Гаджиева, 42. Пантелеева Татьяна Леонидовна); г.Полярный (815-51) 70-394 (ул. Советская, 1 Боброва Наталья Александровна). По электронному адресу: cgpvm@mail.ru (* - с пометкой «Эстафета Победы 2018»).

г.Снежногорск (центральная площадь) – г.Полярный (площадь Победы).

пгт.Мурмаши

26 мая - 11.00

Авиамодельный спорт. Юниорское первенство Мурманской области и региональный этап Всероссийских соревнований по авиамодельному спорту в классе F-3-A.

Кольский район, пгт.Мурмаши, аэродром ДОСААФ.

26 мая - 13.00

Гиревой спорт. Открытое первенство посёлка Мурмаши.

Кольский район, пгт.Мурмаши, клуб «Арвиол».

г.Мурманск

26 мая - 10.00

Турнир по мини-футболу в рамках II межведомственной спартакиады среди сотрудников медицинских организаций «Гонка первых!». В турнире примут участие команды из 10 медицинских организаций региона: Мурманская городская поликлиника №1, Мурманская городская детская поликлиника № 5, Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, Кольская центральная районная больница, Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск, Мурманская областная станция скорой медицинской помощи, Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Мончегорская центральная районная больница, Мурманская областная стоматологическая поликлиника и Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба».

г.Мурманск, открытые площадки Долины Уюта.

26 мая – 12.30

Состоится большой хоккейный праздник, который станет красивой завершающей точкой хоккейного сезона 2017-2018 года - турнир по хоккею с участием иностранных спортсменов, посвященный 80-летию со дня образования Мурманской области. В этот день вас будут ждать сразу 2 хоккейных матча! В 12.30 на лёд выйдут сборная команда правительства Мурманской области и сборная ветеранов спорта Мурманской области. Ну а особый колорит гала-матчу придаст участие в нём нашего земляка, серебряного призера Чемпионата Мира по хоккею - Александра Юдина. Участие спортсмена такого уровня в этой игре сделает её ещё более зрелищной и наполнит настоящим спортивным азартом и адреналином.

В 13.30 вас ждёт торжественное открытие соревнований с участием почётных гостей. А в 14.00 состоится главное хоккейное событие этого дня: впервые в современной истории мурманского хоккея на лед выйдет сборная команда «Мурманская область – КСФ», в которой будут собраны лучшие игроки команд Северного флота, «Колатом» (г.Полярные Зори), «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) и «Горняк» (г.Оленегорск), против сборной команды спортсменов - представителей Финляндии, Швеции и Норвегии.

По окончании матча в 16.45 состоится церемония награждения лучших игроков и участников турнира.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец спорта.

27 мая - 10.30

Областные соревнования обучающихся по ориентированию на местности, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

г.Мурманск, район Семёновского озера.

27 мая - 12.00

II межведомственная спартакиада среди сотрудников медицинских организаций «Гонка первых!». В соревнованиях примут участие команды из 11 учреждений здравоохранения Мурманской области: Мурманская объединенная медсанчасть «Севрыба», Мурманская городская поликлиника № 1, Мурманская городская поликлиника № 2, Ловозерская центральная районная больница, Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина, Центральная районная больница ЗАТО г. Североморск, Мурманская областная станция скорой медицинской помощи, Оленегорская центральная городская больница, Мурманская городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Мончегорская центральная районная больница и Мурманский областной онкологический диспансер. Команды будут состязаться в сдаче норм ГТО, игре в баскетбол и хоккей с мячом, в беге и перетягивании каната.

г.Мурманск, Долина Уюта, 6, спортзал Мурманского областного легкоатлетического манежа.