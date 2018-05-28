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Мурманская область. Арктика28.05.18 07:40

Спортивная афиша

г.Полярные Зори

30 мая - 19.30

В Мурманской области стартует Чемпионат и Кубок Мурманской области по футболу, в котором примут участие 10 сборных команд городов Мурманской области. С мая по сентябрь апатитскому «Химику» предстоит провести 10 домашних и 9 выездных встреч. Первая встреча ФК «Химик» (г.Апатиты) с ФК «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Полярные Зори.

г.Кировск

3 июня – 10.00

Пройдут городские соревнования по настольному теннису, посвященные «Закрытию спортивного сезона».

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 31. МАУ «СШ г.Кировска».

г.Апатиты

1 июня – 10.30 и 11.30

Состоится весенний легкоатлетический пробег среди школьников, посвященный Дню защиты детей. Соревнования личные будут проводиться на дистанциях 400 и 800 м, согласно возрастным группам среди мальчиков и девочек.

К соревнованиям допускаются команды обучающихся общеобразовательных школ города, подавшие заявку в установленные сроки.

Начало стартов:  для участников 2006 г.р. и младше – в 10.30;  для участников 2005 года рождения и старше – в 11.30.

г.Апатиты, ул. Фестивальная,  21. Стадион МАУ СШ «Олимп».

1 июня – 11.00

Пройдёт турнир по уличному футболу для школьников, посвященный Дню защиты детей. В турнире примут участие команды обучающихся общеобразовательных школ города 3-х возрастных групп: группа «А» – дети 2009-2010 г.р.; группа «В» – дети 2007-2008 г.р. и группа «С» – дети 2004-2006 г.р. Заявочный и игровой состав команд – 3 человека.

г.Апатиты, ул. Фестивальная,  21. Стадион МАУ СШ «Олимп».

пос.Белореченский

2 июня – 10.00

Пройдёт открытый Чемпионат города Апатиты по пэйнтболу.  К участию допускаются спортсмены 2004 г.р. и старше, своевременно подавшие заявку установленной формы, имеющие соответствующий медицинский допуск и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

пос.Белореченский, ул. Чехова, 14а. Пэйнтбольный стадион.

ЗАТО Александровск

12 июня – 14.00

В ЗАТО Александровск стартует легкоатлетический пробег, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Мурманской области.  Старт легкоатлетическому пробегу по традиции будет дан с центральной площади города подводников. Далее участники побегут в Снежногорск, а финишируют в Полярном на площади Победы.

Все участники марафона будут награждены памятными дипломами и стартовыми номерами с символикой Эстафеты Победы.

Для александровцев, изъявивших желание поучаствовать в эстафете, организована доставка к месту старта автобусами. Отправление с площади им. В.В. Мурко и площади Победы в 13 часов, сбор в 12.50.

Заявки принимаются по телефонам и адресам: г.Снежногорск (815-30) 6-4465 (ул. П. Стеблина, 5. Восковская Юлия Александровна); г.Гаджиево (815-39) 46-322 (ул.Гаджиева, 42. Пантелеева Татьяна Леонидовна); г.Полярный (815-51) 70-394 (ул. Советская, 1 Боброва Наталья Александровна). По электронному адресу: cgpvm@mail.ru (* - с пометкой «Эстафета Победы 2018»).

г.Снежногорск (центральная площадь) – г.Полярный (площадь Победы).

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