Спортивная афиша
г.Полярные Зори
30 мая - 19.30
В Мурманской области стартует Чемпионат и Кубок Мурманской области по футболу, в котором примут участие 10 сборных команд городов Мурманской области. С мая по сентябрь апатитскому «Химику» предстоит провести 10 домашних и 9 выездных встреч. Первая встреча ФК «Химик» (г.Апатиты) с ФК «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Полярные Зори.
г.Кировск
3 июня – 10.00
Пройдут городские соревнования по настольному теннису, посвященные «Закрытию спортивного сезона».
г.Кировск, ул.50 лет Октября, 31. МАУ «СШ г.Кировска».
г.Апатиты
1 июня – 10.30 и 11.30
Состоится весенний легкоатлетический пробег среди школьников, посвященный Дню защиты детей. Соревнования личные будут проводиться на дистанциях 400 и
К соревнованиям допускаются команды обучающихся общеобразовательных школ города, подавшие заявку в установленные сроки.
Начало стартов: для участников
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».
1 июня – 11.00
Пройдёт турнир по уличному футболу для школьников, посвященный Дню защиты детей. В турнире примут участие команды обучающихся общеобразовательных школ города 3-х возрастных групп: группа «А» – дети 2009-
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион МАУ СШ «Олимп».
пос.Белореченский
2 июня – 10.00
Пройдёт открытый Чемпионат города Апатиты по пэйнтболу. К участию допускаются спортсмены
пос.Белореченский, ул. Чехова, 14а. Пэйнтбольный стадион.
ЗАТО Александровск
12 июня – 14.00
В ЗАТО Александровск стартует легкоатлетический пробег, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Мурманской области. Старт легкоатлетическому пробегу по традиции будет дан с центральной площади города подводников. Далее участники побегут в Снежногорск, а финишируют в Полярном на площади Победы.
Все участники марафона будут награждены памятными дипломами и стартовыми номерами с символикой Эстафеты Победы.
Для александровцев, изъявивших желание поучаствовать в эстафете, организована доставка к месту старта автобусами. Отправление с площади им. В.В. Мурко и площади Победы в 13 часов, сбор в 12.50.
Заявки принимаются по телефонам и адресам: г.Снежногорск (815-30) 6-4465 (ул. П. Стеблина, 5. Восковская Юлия Александровна); г.Гаджиево (815-39) 46-322 (ул.Гаджиева, 42. Пантелеева Татьяна Леонидовна); г.Полярный (815-51) 70-394 (ул. Советская, 1 Боброва Наталья Александровна). По электронному адресу: cgpvm@mail.ru (* - с пометкой «Эстафета Победы 2018»).
г.Снежногорск (центральная площадь) – г.Полярный (площадь Победы).