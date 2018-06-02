г.Кандалакша

2 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 2-й тур. «Кандалакша» - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

г.Ковдор

2 июня - 11.30

Старт традиционного легкоатлетического пробега «Ковдорская миля».

г.Ковдор, центральная площадь - ул. Кошица.

6 июня - 19.00.

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/8 финала. «Горняк» (г.Ковдор) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Ковдор, городской стадион.

г.Полярные Зори

2 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 2-й тур. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Кировск

3 июня – 10.00

Пройдут городские соревнования по настольному теннису, посвященные «Закрытию спортивного сезона».

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 31. МАУ «СШ г.Кировска».

г.Апатиты

2 июня - 10.00

Пейнтбол. Открытый чемпионат города Апатиты.

г.Апатиты, пейнтбольная площадка.

пос.Белореченский

2 июня – 10.00

Пройдёт открытый Чемпионат города Апатиты по пэйнтболу. К участию допускаются спортсмены 2004 г .р. и старше, своевременно подавшие заявку установленной формы, имеющие соответствующий медицинский допуск и договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.

пос.Белореченский, ул. Чехова, 14а. Пэйнтбольный стадион.

г.Мончегорск

2 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 2-й тур. «Мончегорск» - «Химик» (г.Апатиты).

г.Мончегорск, городской стадион.

г.Оленегорск

2 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 2-й тур. «Оленегорск» - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

ЗАТО Александровск

12 июня – 14.00

В ЗАТО Александровск стартует легкоатлетический пробег, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Мурманской области. Старт легкоатлетическому пробегу по традиции будет дан с центральной площади города подводников. Далее участники побегут в Снежногорск, а финишируют в Полярном на площади Победы.

Все участники марафона будут награждены памятными дипломами и стартовыми номерами с символикой Эстафеты Победы.

Для александровцев, изъявивших желание поучаствовать в эстафете, организована доставка к месту старта автобусами. Отправление с площади им. В.В. Мурко и площади Победы в 13 часов, сбор в 12.50.

Заявки принимаются по телефонам и адресам: г.Снежногорск (815-30) 6-4465 (ул. П. Стеблина, 5. Восковская Юлия Александровна); г.Гаджиево (815-39) 46-322 (ул.Гаджиева, 42. Пантелеева Татьяна Леонидовна); г.Полярный (815-51) 70-394 (ул. Советская, 1 Боброва Наталья Александровна). По электронному адресу: cgpvm@mail.ru (* - с пометкой «Эстафета Победы 2018»).

г.Снежногорск (центральная площадь) – г.Полярный (площадь Победы).

ЗАТО г.Североморск

3 июня – 10.00

Соревнования для начинающих велолюбителей в возрасте от 1 до 10 лет. В проекте можно участвовать как индивидуально, так и семьей, группой.

Программа соревнований: 10.00 – начало регистрации; 11.00 – старт заездов.

При себе детям необходимо иметь средство передвижения (велосипед или самокат), а также обязательно наличие шлема и защиты.

Участников городского массового проекта «Детский велозаезд» ждут призы от отдела молодежи, физической культуры и спорта администрации муниципалитета.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Центральный стадион морской и физической подготовки.

10-12 июня

Приглашаются любители-спортсмены для участия в открытом городском турнире по баскетболу 3х3, посвященному Дню России. Регистрация команд будет проходить 10 июня с 12.00 до 14.00.

Предварительная заявка на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) направляется представителем команды (для команд городов Мурманской области для оформления проезда на территорию ЗАТО г. Североморск) до 3 июня в Отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская, 44. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт».

24 июня – 11.00

Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодежи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30 – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г. Североморск направляются представителем команды до 08 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.

г.Мурманск

2 и 3 июня - 12.00

Волейбол. Микст-турнир на призы МГАТП.

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

2 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 2-й тур. «Арсенал» (ЗАТО г.Александровск) - «Мурманск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

2 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Легенда».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

4 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Мастерфайбр» - «ЛЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

6 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/8 финала. «Арсенал» (ЗАТО г.Александровск) - «Оленегорск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.