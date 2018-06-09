г.Ковдор

10 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 3-й тур. «Горняк» (г.Ковдор) - «КолАтом».

г.Ковдор, стадион спорткомплекса «Чайка».

10 июня - 12.00

Молодёжный зомби-забег «Тихий лес». В забеге могут принять участие все желающие в возрасте от 12 до 25 лет. Участники стартуют по пять человек с промежутком в 3 минуты между стартами, каждый должен пройти полосу препятствий и пересечь финишную черту, не выходя за пределы трассы, огороженной специальной сигнальной лентой. Также в программе – конкурс «Лучший грим зомби». Организаторы мероприятия – спортивный клуб «Живая Крепость», отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике Управления культуры.

г.Ковдор, лесопарковая зона по ул. Сухачева – район стадиона спорткомплекса «Чайка».

г.Кировск

10 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 3-й тур. «Апатит» (г.Кировск) - «Мончегорск».

г.Кировск, стадион спорткомплекса «Горняк».

12 июня - 13.00

Городской праздник «Россия, вперед!» в рамках празднования Дня России. Регистрация участников в 12.30 на площадке Дворца культуры. В 13 часов состоится торжественное открытие, и будет дан старт легкоатлетическому и велопробегу.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Площадка перед Кировским городским Дворцом культуры.

г.Апатиты

13, 16 и 17 июня - 13.00

Велоспорт. Первенство города Апатиты. Индивидуальная гонка 5, 10 км .

г.Апатиты, автомобильная дорога Апатиты – аэропорт «Хибины».

г.Мончегорск

12 июня - 14.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Мончегорск» - «Мурманск».

г.Мончегорск, стадион СШОР.

ЗАТО Александровск

12 июня – 14.00

В ЗАТО Александровск стартует легкоатлетический пробег, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Мурманской области. Старт легкоатлетическому пробегу по традиции будет дан с центральной площади города подводников. Далее участники побегут в Снежногорск, а финишируют в Полярном на площади Победы.

Все участники марафона будут награждены памятными дипломами и стартовыми номерами с символикой Эстафеты Победы.

Для александровцев, изъявивших желание поучаствовать в эстафете, организована доставка к месту старта автобусами. Отправление с площади им. В.В. Мурко и площади Победы в 13 часов, сбор в 12.50.

Заявки принимаются по телефонам и адресам: г.Снежногорск (815-30) 6-4465 (ул. П. Стеблина, 5. Восковская Юлия Александровна); г.Гаджиево (815-39) 46-322 (ул.Гаджиева, 42. Пантелеева Татьяна Леонидовна); г.Полярный (815-51) 70-394 (ул. Советская, 1 Боброва Наталья Александровна). По электронному адресу: cgpvm@mail.ru (* - с пометкой «Эстафета Победы 2018»).

г.Снежногорск (центральная площадь) – г.Полярный (площадь Победы).

г.Островной

9 июня - 12.00

Спортивный час «Спорт против вредных привычек».

г.Островной, ул. Бессонова, 2а. Дом детского творчества, спортивный зал.

ЗАТО г.Североморск

10-12 июня

Приглашаются любители-спортсмены для участия в открытом городском турнире по баскетболу 3х3, посвященному Дню России. Регистрация команд будет проходить 10 июня с 12.00 до 14.00.

Предварительная заявка на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) направляется представителем команды (для команд городов Мурманской области для оформления проезда на территорию ЗАТО г. Североморск) до 3 июня в Отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская, 44. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт».

24 июня – 11.00

Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодежи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30 – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г.Североморск направляются представителем команды до 08 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.

г.Мурманск

9 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ветераны» - «Легенда».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

10 и 11 июня - 11.00

Мини-футбол (8х8). Чемпионат Мурманска. Игры 3-го тура.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

10 июня - 13.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 3-й тур. «Мурманск» - «Кандалакша».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

10 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 3-й тур. «Химик» (г.Апатиты) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Апатиты. Стадион СШ «Олимп».

10 июня - 16.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 3-й тур.

«Электрон» (г.Мурманск) - «Оленегорск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

11 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. ДЮСШ-10 - «Ветераны».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

12 июня - 14.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

14 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

15 июня – 12.00

Состоится Фестиваль спорта среди обучающихся ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ», посвященный Дню России. Данное мероприятие проводится комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с МРО ОГО ВФСО «Динамо» в рамках межведомственного взаимодействия с целью профилактики правонарушений, наркомании и иных асоциальных явлений среди детей и подростков, формирования патриотического настроения среди участников мероприятия, приобщения их к здоровому образу жизни.

Программа фестиваля включает в себя выполнение испытаний (тестов) комплекса ГТО, таких как: стрельба из пневматического оружия; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед; прыжок в длину с места; челночный бег; поднимание туловища из положения лежа на спине.

Всех участников ждут медали, грамоты и памятные подарки. Также по окончанию соревнований специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области проведут для обучающихся Мончегорского СУВУ профилактический квест.

г.Мурманск, Ленинградское шоссе, 1387 км. База стрелкового клуба «Кречет».