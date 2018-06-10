г.Ковдор

10 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 3-й тур. «Горняк» (г.Ковдор) - «КолАтом».

г.Ковдор, стадион спорткомплекса «Чайка».

10 июня - 12.00

Молодёжный зомби-забег «Тихий лес». В забеге могут принять участие все желающие в возрасте от 12 до 25 лет. Участники стартуют по пять человек с промежутком в 3 минуты между стартами, каждый должен пройти полосу препятствий и пересечь финишную черту, не выходя за пределы трассы, огороженной специальной сигнальной лентой. Также в программе – конкурс «Лучший грим зомби». Организаторы мероприятия – спортивный клуб «Живая Крепость», отдел по физической культуре, спорту и молодёжной политике Управления культуры.

г.Ковдор, лесопарковая зона по ул. Сухачева – район стадиона спорткомплекса «Чайка».

г.Кировск

10 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 3-й тур. «Апатит» (г.Кировск) - «Мончегорск».

г.Кировск, стадион спорткомплекса «Горняк».

12 июня - 13.00

Городской праздник «Россия, вперед!» в рамках празднования Дня России. Регистрация участников в 12.30 на площадке Дворца культуры. В 13 часов состоится торжественное открытие, и будет дан старт легкоатлетическому и велопробегу.

г.Кировск, ул.Мира, 7. Площадка перед Кировским городским Дворцом культуры.

г.Апатиты

13, 16 и 17 июня - 13.00

Велоспорт. Первенство города Апатиты. Индивидуальная гонка 5, 10 км .

г.Апатиты, автомобильная дорога Апатиты – аэропорт «Хибины».

г.Мончегорск

12 июня - 14.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Мончегорск» - «Мурманск».

г.Мончегорск, стадион СШОР.

ЗАТО Александровск

12 июня – 14.00

В ЗАТО Александровск стартует легкоатлетический пробег, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной войне и 80-летию Мурманской области. Старт легкоатлетическому пробегу по традиции будет дан с центральной площади города подводников. Далее участники побегут в Снежногорск, а финишируют в Полярном на площади Победы.

Все участники марафона будут награждены памятными дипломами и стартовыми номерами с символикой Эстафеты Победы.

Для александровцев, изъявивших желание поучаствовать в эстафете, организована доставка к месту старта автобусами. Отправление с площади им. В.В. Мурко и площади Победы в 13 часов, сбор в 12.50.

Заявки принимаются по телефонам и адресам: г.Снежногорск (815-30) 6-4465 (ул. П. Стеблина, 5. Восковская Юлия Александровна); г.Гаджиево (815-39) 46-322 (ул.Гаджиева, 42. Пантелеева Татьяна Леонидовна); г.Полярный (815-51) 70-394 (ул. Советская, 1 Боброва Наталья Александровна). По электронному адресу: cgpvm@mail.ru (* - с пометкой «Эстафета Победы 2018»).

г.Снежногорск (центральная площадь) – г.Полярный (площадь Победы).

ЗАТО г.Североморск

10-12 июня

Приглашаются любители-спортсмены для участия в открытом городском турнире по баскетболу 3х3, посвященному Дню России. Регистрация команд будет проходить 10 июня с 12.00 до 14.00.

Предварительная заявка на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) направляется представителем команды (для команд городов Мурманской области для оформления проезда на территорию ЗАТО г. Североморск) до 3 июня в Отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г. Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Гвардейская, 44. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Старт».

24 июня – 11.00

Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодежи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30 – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г.Североморск направляются представителем команды до 8 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.

г.Мурманск

10 и 11 июня - 11.00

Мини-футбол (8х8). Чемпионат Мурманска. Игры 3-го тура.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

10 июня - 13.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 3-й тур. «Мурманск» - «Кандалакша».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

10 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 3-й тур. «Химик» (г.Апатиты) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Апатиты. Стадион СШ «Олимп».

10 июня - 16.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 3-й тур.

«Электрон» (г.Мурманск) - «Оленегорск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

11 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. ДЮСШ-10 - «Ветераны».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

12 июня - 14.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

14 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

15 июня – 12.00

Состоится Фестиваль спорта среди обучающихся ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ», посвященный Дню России. Данное мероприятие проводится комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с МРО ОГО ВФСО «Динамо» в рамках межведомственного взаимодействия с целью профилактики правонарушений, наркомании и иных асоциальных явлений среди детей и подростков, формирования патриотического настроения среди участников мероприятия, приобщения их к здоровому образу жизни.

Программа фестиваля включает в себя выполнение испытаний (тестов) комплекса ГТО, таких как: стрельба из пневматического оружия; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед; прыжок в длину с места; челночный бег; поднимание туловища из положения лежа на спине.

Всех участников ждут медали, грамоты и памятные подарки. Также по окончанию соревнований специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области проведут для обучающихся Мончегорского СУВУ профилактический квест.