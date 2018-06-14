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Мурманская область. Арктика14.06.18 07:39

Спортивная афиша

г.Апатиты

16 и 17 июня - 13.00

Велоспорт. Первенство города Апатиты. Индивидуальная гонка 5, 10 км.

г.Апатиты,  автомобильная  дорога Апатиты – аэропорт «Хибины».

ЗАТО г.Североморск

24 июня – 11.00

Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодежи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30  – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г.Североморск направляются представителем команды до 8 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.

г.Мурманск

14 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

15 июня – 12.00

Состоится Фестиваль спорта среди обучающихся ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ», посвященный Дню России. Данное мероприятие проводится комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с МРО ОГО ВФСО «Динамо» в рамках межведомственного взаимодействия с целью профилактики правонарушений, наркомании и иных асоциальных явлений среди детей и подростков, формирования патриотического настроения среди участников мероприятия, приобщения их к здоровому образу жизни.

Программа фестиваля включает в себя выполнение испытаний (тестов) комплекса ГТО, таких как: стрельба из пневматического оружия; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед; прыжок в длину с места; челночный бег; поднимание туловища из положения лежа на спине.

Всех участников ждут медали, грамоты и памятные подарки. Также по окончанию соревнований специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области проведут для обучающихся Мончегорского СУВУ профилактический квест.

г.Мурманск, Ленинградское шоссе, 1387 км. База стрелкового клуба «Кречет».

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