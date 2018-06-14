г.Апатиты

16 и 17 июня - 13.00

Велоспорт. Первенство города Апатиты. Индивидуальная гонка 5, 10 км .

г.Апатиты, автомобильная дорога Апатиты – аэропорт «Хибины».

ЗАТО г.Североморск

24 июня – 11.00

Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодежи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30 – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г.Североморск направляются представителем команды до 8 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.

г.Мурманск

14 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

15 июня – 12.00

Состоится Фестиваль спорта среди обучающихся ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ», посвященный Дню России. Данное мероприятие проводится комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с МРО ОГО ВФСО «Динамо» в рамках межведомственного взаимодействия с целью профилактики правонарушений, наркомании и иных асоциальных явлений среди детей и подростков, формирования патриотического настроения среди участников мероприятия, приобщения их к здоровому образу жизни.

Программа фестиваля включает в себя выполнение испытаний (тестов) комплекса ГТО, таких как: стрельба из пневматического оружия; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед; прыжок в длину с места; челночный бег; поднимание туловища из положения лежа на спине.

Всех участников ждут медали, грамоты и памятные подарки. Также по окончанию соревнований специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области проведут для обучающихся Мончегорского СУВУ профилактический квест.