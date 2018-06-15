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Мурманская область. Арктика15.06.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кандалакша

16 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Кандалакша» - «Химик» (г.Апатиты).

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

г.Полярные Зори

16 июня – 9.00

Лёгкая атлетика. Традиционный легкоатлетический пробег «Африканда - Полярные Зори», посвященный 45-летию пуска первого блока Кольской АЭС. Сбор участников в ГДК с 9.00 до 10.00. Отправление автобуса на старт 10.20. Дистанции 5 и 13 км. Финиш на площади у ГДК.

г.Полярные Зори.

г.Кировск

20 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Апатит» (г.Кировск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Кировск, стадион спорткомплекса «Горняк».

г.Апатиты

16 июня - 13.00

Велоспорт. Чемпионат и первенство Мурманской области. Индивидуальная гонка 10, 20 км.

г.Апатиты, поворот в аэропорт Хибины с пр. Сидоренко - аэропорт Хибины (10 км).

17 июня - 10.30

Спортивно-прикладное собаководство. Открытые соревнования города Апатиты «Городская собака-2018».

г.Апатиты, ул. Козлова, 3. Учебно-тренировочная площадка «Хибины.

17 июня - 11.30

Велоспорт. Чемпионат и первенство Мурманской области. Групповая гонка 30, 60, 90 км.

г.Апатиты, поворот в аэропорт Хибины с пр. Сидоренко - аэропорт Хибины (14 км).

20 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Химик» (г.Апатиты) - «Кандалакша».

г.Апатиты, стадион спортшколы «Олимп».

г.Мончегорск

16 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Мончегорск» - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Мончегорск, стадион СШОР.

г.Оленегорск

16 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Оленегорск» - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

ЗАТО г.Североморск

24 июня – 11.00

Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодежи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30  – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г.Североморск направляются представителем команды до 8 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.

г.Мурманск

15 июня – 12.00

Состоится Фестиваль спорта среди обучающихся ФГБПОУ «Мончегорское СУВУ», посвященный Дню России. Данное мероприятие проводится комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области совместно с МРО ОГО ВФСО «Динамо» в рамках межведомственного взаимодействия с целью профилактики правонарушений, наркомании и иных асоциальных явлений среди детей и подростков, формирования патриотического настроения среди участников мероприятия, приобщения их к здоровому образу жизни.

Программа фестиваля включает в себя выполнение испытаний (тестов) комплекса ГТО, таких как: стрельба из пневматического оружия; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; наклон вперед; прыжок в длину с места; челночный бег; поднимание туловища из положения лежа на спине.

Всех участников ждут медали, грамоты и памятные подарки. Также по окончанию соревнований специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области проведут для обучающихся Мончегорского СУВУ профилактический квест.

г.Мурманск, Ленинградское шоссе, 1387 км. База стрелкового клуба «Кречет».

16 июня - 13.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Электрон» (г.Мурманск) - «Мурманск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

16 июня - 16.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

16 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска.  «Динамо-ФССП» - «Легенда».

г.Мурманск. Центральный стадион профсоюзов.

17 июня - 11.00

Мини-футбол (8х8). Чемпионат Мурманска. Игры 4-го тура.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

17 июня - 18.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Электрон» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

18 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - ФК «Мурманск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

21 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - ДЮСШ-10.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

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