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Мурманская область. Арктика16.06.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кандалакша

16 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Кандалакша» - «Химик» (г.Апатиты).

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

г.Полярные Зори

16 июня – 9.00

Лёгкая атлетика. Традиционный легкоатлетический пробег «Африканда - Полярные Зори», посвященный 45-летию пуска первого блока Кольской АЭС. Сбор участников в ГДК с 9.00 до 10.00. Отправление автобуса на старт 10.20. Дистанции 5 и 13 км. Финиш на площади у ГДК.

г.Полярные Зори.

г.Кировск

20 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Апатит» (г.Кировск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Кировск, стадион спорткомплекса «Горняк».

г.Апатиты

16 июня - 13.00

Велоспорт. Чемпионат и первенство Мурманской области. Индивидуальная гонка 10, 20 км.

г.Апатиты, поворот в аэропорт Хибины с пр. Сидоренко - аэропорт Хибины (10 км).

17 июня - 10.30

Спортивно-прикладное собаководство. Открытые соревнования города Апатиты «Городская собака-2018».

г.Апатиты, ул. Козлова, 3. Учебно-тренировочная площадка «Хибины.

17 июня - 11.30

Велоспорт. Чемпионат и первенство Мурманской области. Групповая гонка 30, 60, 90 км.

г.Апатиты, поворот в аэропорт Хибины с пр. Сидоренко - аэропорт Хибины (14 км).

20 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Химик» (г.Апатиты) - «Кандалакша».

г.Апатиты, стадион спортшколы «Олимп».

г.Мончегорск

16 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Мончегорск» - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Мончегорск, стадион СШОР.

г.Оленегорск

16 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Оленегорск» - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

ЗАТО г.Североморск

24 июня – 11.00

Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодежи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30  – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г.Североморск направляются представителем команды до 8 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.

г.Мурманск

16 июня - 13.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Электрон» (г.Мурманск) - «Мурманск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

16 июня - 16.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Апатит» (г.Кировск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

16 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска.  «Динамо-ФССП» - «Легенда».

г.Мурманск. Центральный стадион профсоюзов.

17 июня - 11.00

Мини-футбол (8х8). Чемпионат Мурманска. Игры 4-го тура.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

17 июня - 18.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Электрон» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

18 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - ФК «Мурманск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

21 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - ДЮСШ-10.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

Комментарии

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