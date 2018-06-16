Спортивная афиша
г.Кандалакша
16 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Кандалакша» - «Химик» (г.Апатиты).
г.Кандалакша, стадион «Локомотив».
г.Полярные Зори
16 июня – 9.00
Лёгкая атлетика. Традиционный легкоатлетический пробег «Африканда - Полярные Зори», посвященный 45-летию пуска первого блока Кольской АЭС. Сбор участников в ГДК с 9.00 до 10.00. Отправление автобуса на старт 10.20. Дистанции 5 и 13 км. Финиш на площади у ГДК.
г.Полярные Зори.
г.Кировск
20 июня - 19.00
Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Апатит» (г.Кировск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Кировск, стадион спорткомплекса «Горняк».
г.Апатиты
16 июня - 13.00
Велоспорт. Чемпионат и первенство Мурманской области. Индивидуальная гонка 10, 20 км.
г.Апатиты, поворот в аэропорт Хибины с пр. Сидоренко - аэропорт Хибины (10 км).
17 июня - 10.30
Спортивно-прикладное собаководство. Открытые соревнования города Апатиты «Городская собака-2018».
г.Апатиты, ул. Козлова, 3. Учебно-тренировочная площадка «Хибины.
17 июня - 11.30
Велоспорт. Чемпионат и первенство Мурманской области. Групповая гонка 30, 60, 90 км.
г.Апатиты, поворот в аэропорт Хибины с пр. Сидоренко - аэропорт Хибины (14 км).
20 июня - 19.00
Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Химик» (г.Апатиты) - «Кандалакша».
г.Апатиты, стадион спортшколы «Олимп».
г.Мончегорск
16 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Мончегорск» - «Горняк» (г.Ковдор).
г.Мончегорск, стадион СШОР.
г.Оленегорск
16 июня - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Оленегорск» - «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Оленегорск, стадион «Олимп».
ЗАТО г.Североморск
24 июня – 11.00
Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодежи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30 – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г.Североморск направляются представителем команды до 8 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.
ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.
г.Мурманск
16 июня - 13.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Электрон» (г.Мурманск) - «Мурманск».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
16 июня - 16.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Апатит» (г.Кировск).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
16 июня - 20.30
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - «Легенда».
г.Мурманск. Центральный стадион профсоюзов.
17 июня - 11.00
Мини-футбол (8х8). Чемпионат Мурманска. Игры 4-го тура.
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
17 июня - 18.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Электрон» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
18 июня - 20.30
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - ФК «Мурманск».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
21 июня - 20.30
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - ДЮСШ-10.
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.