А «лодыри» голосуют против!ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Возможности науки безграничны – от «воздушных барьеров» до летающих муравьёв
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.06.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кировск

20 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Апатит» (г.Кировск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Кировск, стадион спорткомплекса «Горняк».

г.Апатиты

20 июня - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Химик» (г.Апатиты) - «Кандалакша».

г.Апатиты, стадион спортшколы «Олимп».

ЗАТО г.Североморск

24 июня – 11.00

Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодёжи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30  – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г.Североморск направляются представителем команды до 8 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.

г.Мурманск

18 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - ФК «Мурманск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

21 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - ДЮСШ-10.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМедицина: скребем по сусекам
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 197 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Жители домов по ул. им. Н. Э. Баумана.
16.06.18 21:29
Также нуждаются в привидении в порядок зеленые зоны на ул. им. Н. Э. Баумана. Например, склоне, "смотрящем" на мостовой переход через Кольский залив. Склон красив, наряден, но здесь НЕОБХОДИМ ВЫВОЗ му
Комментарий к новости:Строительство нового сквера на Шабалина идёт с опережением графика
Имя
16.06.18 01:10
ну вообще-то в снятом на видео документе говорится о прокладке оптоволоконного кабеля! но ни как ни об установке мачты базовой станции опсоса. какой-то наглый развод чистой воды. ещё хотелось бы б***у
Комментарий к новости:Качественная мобильная связь, или Душевное спокойствие жителей
Смирнова Еденп
15.06.18 20:28
Фас называется ваша передача. Подумайте, кто сказал это слово Баталову. Кто хочет отобрать у нашего колхоза последнее. Вот вы Прокопчука с его комментариями показывали, а вы у него спросили, почему он
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире10:20«Общая терапия». Художественный сериал, 11 серия (16+)11:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)11:45«Улицы разбитых фонарей-8». Художественный сериал, 10 серия (16+)
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук продолжает удивлять северян-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 43 копейки, евро снизился на 1 рубль-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВсем россиянам разрешат оплачивать тепло по показаниям индивидуальных счётчиков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика