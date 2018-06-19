Спортивная афиша
г.Кировск
20 июня - 19.00
Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Апатит» (г.Кировск) - «КолАтом» (г.Полярные Зори).
г.Кировск, стадион спорткомплекса «Горняк».
г.Апатиты
20 июня - 19.00
Футбол. Кубок Мурманской области. 1/4 финала. «Химик» (г.Апатиты) - «Кандалакша».
г.Апатиты, стадион спортшколы «Олимп».
ЗАТО г.Североморск
24 июня – 11.00
Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодежи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30 – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г.Североморск направляются представителем команды до 8 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.
ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.
г.Мурманск
21 июня - 20.30
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - ДЮСШ-10.
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.