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Мурманская область. Арктика21.06.18 07:40

Спортивная афиша

г.Апатиты

22 июня – 19.00

23-24 июня – 10.00

Состоится открытый турнир г.Апатиты по пляжному волейболу среди мужских (22 и 23 июня) и микс (24 июня) команд. Турнир проводится в рамках программы Дня молодёжи и XXIX Всероссийского олимпийского дня.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку. Каждая команда должна иметь название и игровую форму. Игровой состав команды – 2 человека. Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества заявившихся команд. Возраст участников не младше 14 лет. Все участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача, а также договора о страховании жизни и здоровья.

Предварительные заявки принимаются в группе «волейбол в городе Апатиты» (https://vk.com/apatityvolley), а также на e-mail volley-apatity@mail.ru до 20 июня.

г.Апатиты, ул. Фестивальная,  21. Стадион спортшколы «Олимп», волейбольная площадка.

23 июня – 14.00

Очередная игра Чемпионата Мурманской области по футболу, «Химик» встретится  с мурманским «Электроном».

г.Апатиты, ул. Фестивальная,  21. Стадион спортшколы «Олимп».

ЗАТО г.Североморск

24 июня – 11.00

Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодёжи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30  – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г.Североморск направляются представителем команды до 8 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.

24 июня – 15.00

Состоится мотопробег, приуроченный ко Дню молодёжи России. Мотопробег пройдёт по маршруту: улица Пикуля – улица Северная Застава – улица Кирова – улица Корабельная - парковка возле Городского парка.

В 15 часов на парковке возле главного входа в Городской парк все желающие смогут сфотографироваться с участниками мотопробега.

ЗАТО г.Североморск, ул.: Пикуля – Северная Застава –  улица Корабельная - парковка возле Городского парка.

г.Мурманск

21 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - ДЮСШ-10.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

30 июня – 16.00

Чемпионат Мурманской области по футболу,  ФК «Химик» (г.Апатиты) - ФК «Мурманск»

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

Комментарии

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