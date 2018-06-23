г.Кандалакша

24 июня - 11.45

Велоспорт. Открытые любительские соревнования «Кубок Белое море».

г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.

п.Ёнский

23 июня - 12.00

Старт экстремального забега командных соревнований «Северные тропы». Мероприятие проводится в рамках празднования Дня молодёжи. Участники забега – представители учащейся и работающей молодёжи, команды молодёжных общественных объединений, воинских частей в возрасте 18-35 лет. Регистрация команд в 11.00. Подведение итогов и награждение победителей – в 16.00.

п.Ёнский, район старых карьеров.

г.Полярные Зори

23 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Мончегорск».

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Кировск

23 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Апатит» (г.Кировск) - «Кандалакша».

г.Кировск, стадион спорткомплекса «Горняк».

г.Апатиты

23 и 24 июня – 10.00

Состоится открытый турнир г.Апатиты по пляжному волейболу среди мужских (23 июня) и микс (24 июня) команд. Турнир проводится в рамках программы Дня молодёжи и XXIX Всероссийского олимпийского дня.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие соответствующую подготовку. Каждая команда должна иметь название и игровую форму. Игровой состав команды – 2 человека. Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества заявившихся команд. Возраст участников не младше 14 лет. Все участники соревнований допускаются только при наличии допуска врача, а также договора о страховании жизни и здоровья.

Предварительные заявки принимаются в группе «волейбол в городе Апатиты» (https://vk.com/apatityvolley), а также на e-mail volley-apatity@mail.ru до 20 июня.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион спортшколы «Олимп», волейбольная площадка.

23 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Химик» (г.Апатиты) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион спортшколы «Олимп».

г.Ковдор

23 июня - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Горняк» (г.Ковдор) - «Арсенал» (ЗАТО г.Александровск).

г.Ковдор, стадион спорткомплекса «Чайка».

ЗАТО г.Североморск

24 июня – 11.00

Состоится открытый турнир по пляжному волейболу, среди смешанных команд, посвященный Дню молодежи России. Расписание открытого турнира: 10.00-10.30 – начало регистрации команд; 11.00 – открытие соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях, а также скан паспорта (страница с фотографией и пропиской) для оформления проезда на территорию ЗАТО г.Североморск направляются представителем команды до 8 июня 2018г. в Отдел молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск на адрес электронной почты: zatosport@mail.ru. Контактные телефоны: 8(81537) 4-21-05, 8(81537) 4-85-23.

ЗАТО г.Североморск, ул.Душенова, 13б. Спортивная площадка стадион Центра морской и физической подготовки.

24 июня - 13.00

Кроссфит. Открытые соревнования по функциональному многоборью (кроссфиту).

ЗАТО г.Североморск, стадион Центра морской и физической подготовки.

24 июня – 15.00

Состоится мотопробег, приуроченный ко Дню молодёжи России. Мотопробег пройдёт по маршруту: улица Пикуля – улица Северная Застава – улица Кирова – улица Корабельная - парковка возле Городского парка.

В 15 часов на парковке возле главного входа в Городской парк все желающие смогут сфотографироваться с участниками мотопробега.

ЗАТО г.Североморск, ул.: Пикуля – Северная Застава – улица Корабельная - парковка возле Городского парка.

г.Мурманск

23 июня - 13.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й тур. «Мурманск» - «Оленегорск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

23 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ветераны» - «Мастерфайбр».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

24 июня - 11.00

Мини-футбол (8х8). Чемпионат Мурманска. Игры 5-го тура.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

25 июня - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Легенда» - «Мурманск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов,.

27 июня – 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - «Ветераны».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

30 июня – 16.00

Чемпионат Мурманской области по футболу, ФК «Химик» (г.Апатиты) - ФК «Мурманск»

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.