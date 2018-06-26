13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?

Купил билет(ы), поеду поддержать нашу команду

Лето я посвящаю активному отдыху, а не пассивной нервотрёпке перед экраном телевизора

Собираюсь следить за ходом игр по ТВ и Интернету

Буду рад, если российская команда пройдёт в ¼ финала

Мундиаль!? А это что?

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