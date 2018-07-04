Спортивная афиша
г.Апатиты
13 июля - 21.00
14 июля - 22.30
В Апатитах пройдёт традиционный пробег «Солнечные ночи».
Свою историю «Солнечные ночи» начинают с 1982 года. С самого начала этот уникальный горный забег проводили в Хибинах по инициативе апатитского клуба любителей бега «Сполох». Ежегодный маршрут пролегает по автодороге в сторону бывшего Центрального рудника АО «Апатит» (до плато «Расвумчорр»). Дистанция забега -
В этом году организаторы «Солнечных ночей» расширили программу соревнований, включив в неё полумарафон, а также различные мероприятия для любителей активного образа жизни. Одно из ключевых новшеств этого года – возвращение «ночного» времени старта. Так, полумарафон на шоссе
Всех участников ждут по-настоящему спортивные выходные: организаторы обещают также провести массовые пробеги по шоссе для любителей, забег «Солнечные ночи. Lite», йога-практику в живописной долине озера Малый Вудъявр, экскурсионные подъемы по канатной дороге и катание на горной «тарзанке».
Регистрация участников доступна прямо сейчас по ссылке https://russiarunning.com/event/5e9ab, подробная информация о событии содержится в группе, посвященной событию https://vk.com/kfks_sunnyrunning.
г.Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко).
г.Апатиты - от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).
ЗАТО г.Североморск
14 июля – 9.30-14.30
Командование Северным флотом приглашает мотоциклистов городов Мурманска, Североморска и области (граждан РФ) и принять участие в мотопробеге по маршруту «г. Североморск – н.п. Печенга», посвящённый празднованию «Дня ВМФ», который запланирован к проведению 14 июля.
Маршрут и мероприятия мотопробега: Приморская площадь г. Североморск - проезд по объездной а/д до поворота на улицу Шабалина - выезд с улицы Копытова на Кольский проспект - новый «Кольский» мост (Североморск- АЗС СкаРус; - АЗС «СкаРус», мкр.Абрам-Мыс) - заправка мотоциклов -
Безопасность движения колонны будет обеспечиваться экипажами ВАИ и ГИБДД.
В Печенге участников мотопробега обещают накормить кашей из полевой кухни.
Для проезда через пункт пропуска «Титовка» на территорию с регламентированным посещением (только для граждан РФ) необходимо предоставить паспортные данные для оформления списков (Ф.И.О., серия и номер паспорта, дата выдачи и прописка). Контактное лицо от СФ: Байков Денис 8-921-152-21-70 (Viber, WhatsApp)
ЗАТО г.Североморск, Приморской площади - пгт.Печенга.
г.Мурманск
4 июля - 20.30
Футбол. Чемпионат города Мурманска. ДЮСШ-10 - «Легенда».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
5 июля - 20.30
Футбол. Чемпионат города Мурманска. ФК «Мурманск» - «Ариес».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
23 сентября
Пройдёт региональный этап летней программы всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области по спортивному ориентированию. Соревнования проводятся среди спортсменов следующих возрастных категорий:
- М 14, Ж 14, юноши, девушки до 15 лет (2005-2004 гг. рождения);
- М 16, Ж 16, юноши, девушки до 17 лет (2003-2002 гг. рождения);
- М 18, Ж 18, юноши, девушки до 19 лет (2001-2000 гг. рождения).
Заявки на участие в соревнованиях принимаются в срок до 18 сентября 2018 года по адресу электронной почты: turcenter@laplandiya.org.
Контактное лицо – Жолобов Александр Михайлович, педагог-организатор регионального координационного центра по развитию дополнительного естественнонаучного образования и детского туризма, тел. (815-2)25-79-36.
Положение о конкурсе размещено на сайте https://www.laplandiya.org.