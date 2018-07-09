г.Апатиты

13 июля - 21.00

14 июля - 22.30

В Апатитах пройдёт традиционный пробег «Солнечные ночи».

Свою историю «Солнечные ночи» начинают с 1982 года. С самого начала этот уникальный горный забег проводили в Хибинах по инициативе апатитского клуба любителей бега «Сполох». Ежегодный маршрут пролегает по автодороге в сторону бывшего Центрального рудника АО «Апатит» (до плато «Расвумчорр»). Дистанция забега - 10 км 420 метров , с перепадом высот в 800 метров . Такой смелый вызов готов сделать сам себе не каждый!

В этом году организаторы «Солнечных ночей» расширили программу соревнований, включив в неё полумарафон, а также различные мероприятия для любителей активного образа жизни. Одно из ключевых новшеств этого года – возвращение «ночного» времени старта. Так, полумарафон на шоссе 21,0975 км стартует в пятницу, 13 июля, в 21.00 по автодороге г.Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), а горный пробег - в субботу, 14 июля, в 22.30, от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).

Всех участников ждут по-настоящему спортивные выходные: организаторы обещают также провести массовые пробеги по шоссе для любителей, забег «Солнечные ночи. Lite», йога-практику в живописной долине озера Малый Вудъявр, экскурсионные подъемы по канатной дороге и катание на горной «тарзанке».

Регистрация участников доступна прямо сейчас по ссылке https://russiarunning.com/event/5e9ab, подробная информация о событии содержится в группе, посвященной событию https://vk.com/kfks_sunnyrunning.

г.Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко).

г.Апатиты - от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).

ЗАТО г.Североморск

14 июля – 9.30-14.30

Командование Северным флотом приглашает мотоциклистов городов Мурманска, Североморска и области (граждан РФ) и принять участие в мотопробеге по маршруту «г. Североморск – н.п. Печенга», посвящённый празднованию «Дня ВМФ», который запланирован к проведению 14 июля.

Маршрут и мероприятия мотопробега: Приморская площадь г. Североморск - проезд по объездной а/д до поворота на улицу Шабалина - выезд с улицы Копытова на Кольский проспект - новый «Кольский» мост (Североморск- АЗС СкаРус; - АЗС «СкаРус», мкр.Абрам-Мыс) - заправка мотоциклов - 51 км . а/д «Мурманск-Печенга» - памятник воинам Полярной дивизии - остановка, возложение цветов, историческая справка по мемориалу - 75 км . а/д «Мурманск-Печенга» - мемориал «Долина Славы» - остановка, возложение цветов, историческая справка по мемориалу - 95 км . а/д «Мурманск-Печенга» пост пропуска «Титовка» - остановка, посещение экспозиционной выставки - 120 км . а/д «Мурманск-Печенга» нп.«Спутник» - остановка, монтаж флагов на мотоциклы - пгт. Печенга - торжественный заезд к мемориалу «Алёша», выступление командования, демонстрационная расстановка мотоциклов, концерт.

Безопасность движения колонны будет обеспечиваться экипажами ВАИ и ГИБДД.

В Печенге участников мотопробега обещают накормить кашей из полевой кухни.

Для проезда через пункт пропуска «Титовка» на территорию с регламентированным посещением (только для граждан РФ) необходимо предоставить паспортные данные для оформления списков (Ф.И.О., серия и номер паспорта, дата выдачи и прописка). Контактное лицо от СФ: Байков Денис 8-921-152-21-70 (Viber, WhatsApp)

ЗАТО г.Североморск, Приморской площади - пгт.Печенга.

г.Мурманск

9 июля - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - ДЮСШ-10.

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

10 июля - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ветераны» - «Ариес».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

11 июля - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/2 финала. «Арсенал» - «Кандалакша».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

11 июля - 19.00

Футбол. Кубок Мурманской области. 1/2 финала. «Мурманск» - «КолАтом» (г.Полярные Зори).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

23 сентября

Пройдёт региональный этап летней программы всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области по спортивному ориентированию. Соревнования проводятся среди спортсменов следующих возрастных категорий:

- М 14, Ж 14, юноши, девушки до 15 лет (2005-2004 гг. рождения);

- М 16, Ж 16, юноши, девушки до 17 лет (2003-2002 гг. рождения);

- М 18, Ж 18, юноши, девушки до 19 лет (2001-2000 гг. рождения).

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в срок до 18 сентября 2018 года по адресу электронной почты: turcenter@laplandiya.org.

Контактное лицо – Жолобов Александр Михайлович, педагог-организатор регионального координационного центра по развитию дополнительного естественнонаучного образования и детского туризма, тел. (815-2)25-79-36.

Положение о конкурсе размещено на сайте https://www.laplandiya.org.