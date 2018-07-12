г.Полярные Зори

19-22 июля

Десятки профессиональных спортсменов и любителей покажут своё умение справляться со стихией. Место проведения соревнований – старое русло реки Нива (посёлок Нивский). В регате примут участие команды предприятий атомной отрасли, а также представители туристических и спортивных клубов Мурманской области и других регионов России. Полярные Зори в «Атомной регате» представят участники туристического клуба «ВОДИной», работающего при профсоюзе Кольской АЭС.

В субботу выступления на каяках и катамаранах начнутся с 10.30, затем будет проведена эстафета, а вечером состоится ставший уже традиционным конкурс песни.

В воскресенье с 11 утра стартуют выступления в дисциплине гребной слалом, далее спортсменов ждет стремительный каяк-кросс и этап «Длинная гонка РАЛЛИ», на котором смельчакам предстоит преодолеть сложный маршрут длинной в 7 километров.

В программе соревнований запланированы мастер-классы. Обучение проведут серебряные призёры чемпионата России по фристайлу на бурной воде, призёры всероссийских соревнований.

г.Полярные Зори, посёлок Нивский, старое русло реки Нива.

г.Апатиты

13 июля - 21.00

14 июля - 22.30

В Апатитах пройдёт традиционный пробег «Солнечные ночи».

Свою историю «Солнечные ночи» начинают с 1982 года. С самого начала этот уникальный горный забег проводили в Хибинах по инициативе апатитского клуба любителей бега «Сполох». Ежегодный маршрут пролегает по автодороге в сторону бывшего Центрального рудника АО «Апатит» (до плато «Расвумчорр»). Дистанция забега - 10 км 420 метров , с перепадом высот в 800 метров . Такой смелый вызов готов сделать сам себе не каждый!

В этом году организаторы «Солнечных ночей» расширили программу соревнований, включив в неё полумарафон, а также различные мероприятия для любителей активного образа жизни. Одно из ключевых новшеств этого года – возвращение «ночного» времени старта. Так, полумарафон на шоссе 21,0975 км стартует в пятницу, 13 июля, в 21.00 по автодороге г.Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко), а горный пробег - в субботу, 14 июля, в 22.30, от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).

Всех участников ждут по-настоящему спортивные выходные: организаторы обещают также провести массовые пробеги по шоссе для любителей, забег «Солнечные ночи. Lite», йога-практику в живописной долине озера Малый Вудъявр, экскурсионные подъемы по канатной дороге и катание на горной «тарзанке».

Регистрация участников доступна прямо сейчас по ссылке https://russiarunning.com/event/5e9ab, подробная информация о событии содержится в группе, посвященной событию https://vk.com/kfks_sunnyrunning.

г.Апатиты - аэропорт «Хибины» (от поворота с проспекта Сидоренко).

г.Апатиты - от поворота на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (южный склон) до плато Расвумчорр (г. Кировск).

ЗАТО г.Североморск

14 июля – 9.30-14.30

Командование Северным флотом приглашает мотоциклистов городов Мурманска, Североморска и области (граждан РФ) и принять участие в мотопробеге по маршруту «г. Североморск – н.п. Печенга», посвящённый празднованию «Дня ВМФ», который запланирован к проведению 14 июля.

Маршрут и мероприятия мотопробега: Приморская площадь г. Североморск - проезд по объездной а/д до поворота на улицу Шабалина - выезд с улицы Копытова на Кольский проспект - новый «Кольский» мост (Североморск- АЗС СкаРус; - АЗС «СкаРус», мкр.Абрам-Мыс) - заправка мотоциклов - 51 км . а/д «Мурманск-Печенга» - памятник воинам Полярной дивизии - остановка, возложение цветов, историческая справка по мемориалу - 75 км . а/д «Мурманск-Печенга» - мемориал «Долина Славы» - остановка, возложение цветов, историческая справка по мемориалу - 95 км . а/д «Мурманск-Печенга» пост пропуска «Титовка» - остановка, посещение экспозиционной выставки - 120 км . а/д «Мурманск-Печенга» нп.«Спутник» - остановка, монтаж флагов на мотоциклы - пгт. Печенга - торжественный заезд к мемориалу «Алёша», выступление командования, демонстрационная расстановка мотоциклов, концерт.

Безопасность движения колонны будет обеспечиваться экипажами ВАИ и ГИБДД.

В Печенге участников мотопробега обещают накормить кашей из полевой кухни.

Для проезда через пункт пропуска «Титовка» на территорию с регламентированным посещением (только для граждан РФ) необходимо предоставить паспортные данные для оформления списков (Ф.И.О., серия и номер паспорта, дата выдачи и прописка). Контактное лицо от СФ: Байков Денис 8-921-152-21-70 (Viber, WhatsApp)

ЗАТО г.Североморск, Приморской площади - пгт.Печенга.

28 июля – 10.30

В Североморске пройдёт открытый чемпионат Мурманской области по пляжному волейболу среди мужских и женских команд. Предварительные заявки на участие, а также ксерокопии паспортов (страница с фотографией и пропиской) от иногородних участников принимаются от представителей команд городов Мурманской области для оформления пропусков на территорию ЗАТО г.Североморск до 16 июля включительно в отделе молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО на адрес эл.почты: zatosport@mail.ru. Тел./факс: 8 (815-37) 4-85-23, 4-21-05.

Соревнования будут проходить на площадке стадиона Спортивного центра морской и физической подготовки. Регистрация команд (приём заявок в оригинале), допуск участников, жеребьёвка, составление расписания игр с 10.30 до 11.00. Открытие в 11.00.

ЗАТО г.Североморск, площадка стадиона Спортивного центра морской и физической подготовки.

г.Мурманск

23 сентября

Пройдёт региональный этап летней программы всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Мурманской области по спортивному ориентированию. Соревнования проводятся среди спортсменов следующих возрастных категорий:

- М 14, Ж 14, юноши, девушки до 15 лет (2005-2004 гг. рождения);

- М 16, Ж 16, юноши, девушки до 17 лет (2003-2002 гг. рождения);

- М 18, Ж 18, юноши, девушки до 19 лет (2001-2000 гг. рождения).

Заявки на участие в соревнованиях принимаются в срок до 18 сентября 2018 года по адресу электронной почты: turcenter@laplandiya.org.

Контактное лицо – Жолобов Александр Михайлович, педагог-организатор регионального координационного центра по развитию дополнительного естественнонаучного образования и детского туризма, тел. (815-2)25-79-36.

Положение о конкурсе размещено на сайте https://www.laplandiya.org.