г.Кандалакша

11-14 сентября

В Кандалакшском районе пройдут региональные соревнования «Школа безопасности». К участию в соревнованиях допускаются команды обучающихся образовательных организаций Мурманской области по двум возрастным группам: средняя группа – возраст участников 13-14 лет и старшая группа – возраст участников 15-16 лет.

Юным северянам предстоит жить в походных условиях и состязаться в различных соревнованиях и конкурсах. В программу мероприятия традиционно включены: «Комбинированная пожарная эстафета», «Безопасность на дороге», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», «Организация быта в полевых условиях», «Комплексное силовое упражнение», «Военизированная эстафета» и конкурсная часть, состоящая из краеведческой викторины и представления команды и стенгазеты.

г.Кандалакша, 8-й км а/д 47К-010 «Кандалакша-Умба», побережье Кандалакшского залива, устье ручья Песчаный.

11 сентября- 11.00

Состоится торжественное открытие региональных соревнований «Школа безопасности». Организаторами «Школы безопасности-2018» выступают Министерство образования и науки Мурманской области, Главное управление МЧС России по Мурманской области, Военный комиссариат Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, ГОКУ «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области», региональное отделение Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и областной центр дополнительного образования «Лапландия».

г.Кандалакша, ул. Аэронавтов, 4а. Школа № 10.

11-14 сентября - 12.00

Мини-футбол. Юношеский турнир «Кожаный мяч»

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

12 сентября - 18.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Кандалакша» - «Апатит» (г.Кировск).

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

г.Апатиты

15 сентября – 11.00

В рамках Всероссийского дня бега состоится легкоатлетический пробег «Кросс нации». Старт с площади Ленина.

«Кросс нации» - самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации, проводится с 2004 года. Дистанция легкоатлетического пробега «Кросс нации» составит 2000 метров по маршруту пл. Ленина – ул. Ленина – автобусная остановка р-н «Заполярье» (разворот) - ул. Ленина – пл. Ленина. Всем желающим будет предложено на выбор:

- пробежать дистанцию на время, для участия допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск, по возрастным группам. Победители и призеры определяются по наименьшему времени, показанному на дистанции;

- пробежать дистанцию без учета времени, допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью от 8 лет и старше.

В рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» будет организован «Кросс дошколят» (без учета времени). Приглашаются команды дошкольных образовательных организаций в возрасте 4-7 лет. Состав команды – 5 человек, от организации допускается не более 2-х команд. Дистанция – 200 метров .

г.Апатиты, площ. Ленина – ул. Ленина – автобусная остановка р-н «Заполярье» (разворот) - ул. Ленина – площ. Ленина.

23 сентября -11.00

Стартует Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

1 этап - бег на 60 м (IV-VIII ступени); бег на 1000, 2000, 3000 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

30 сентября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту.

г.Апатиты, поле Тик-Губа.

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

12 сентября - 18.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мончегорск» - «Колатом» (г.Полярные Зори).

г.Мончегорск, городской стадион.

15 сентября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по флорболу, 4 тур.

г.Мончегорск, ул.Кирова, 7. Северный колледж физической культуры и спорта.

г.Оленегорск

12 сентября - 18.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Оленегорск» - «Мурманск».

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

г.Полярный

20 сентября - 14.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

г.Мурманск

11 сентября - 20.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Легенда».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

13 октября – 10-30-15.00

В Легкоатлетическом манеже в очередной раз в рамках областной Спартакиады пенсионеров пройдёт полюбившаяся многим акция «Приведи бабушку и дедушку на ГТО!». Данная акция направлена на продвижение и популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

К участию в акции приглашаются команды в следующих составах: 1. Бабушка и ребёнок (5-7 лет). 2. Дедушка и ребёнок (5-7 лет). 3. Бабушка, дедушка и ребёнок. Тестирование выполняется парами (ребёнок и бабушка или ребёнок и дедушка) и тройками (ребёнок, бабушка и дедушка).

Виды испытаний (тестов) комплекса ГТО: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи – см); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз за 3 минуты); поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз за 1 минуту); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (выполняют только дети).

Программа мероприятия: 10.30-11.30 – регистрация участников; 11.30 – подвижные игры; 12.00 – церемония открытия; 12.20 – разминка участников; 12.30 – выполнение видов испытаний (тестов) комплекса ГТО; 15.00 – подведение итогов Акции, награждение участников.

Семейные команды, занявшие 1, 2 и 3 места в каждой категории награждаются общекомандными кубками, медалями, грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Все участники получают сертификат участника и сувенирную продукцию ВФСК ГТО

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

15 сентября - 11.00

Всероссийский день бега «Кросс Нации».

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Долина Уюта.

15 сентября - 13.00

Чемпионат и первенство МО по спортивному ориентированию.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

29-30 сентября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.