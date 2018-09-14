Спортивная афиша
г.Кандалакша
14 сентября
В Кандалакшском районе проходят региональные соревнования «Школа безопасности». К участию в соревнованиях допускаются команды обучающихся образовательных организаций Мурманской области по двум возрастным группам: средняя группа – возраст участников 13-14 лет и старшая группа – возраст участников 15-16 лет.
Юным северянам предстоит жить в походных условиях и состязаться в различных соревнованиях и конкурсах. В программу мероприятия традиционно включены: «Комбинированная пожарная эстафета», «Безопасность на дороге», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», «Маршрут выживания», «Организация быта в полевых условиях», «Комплексное силовое упражнение», «Военизированная эстафета» и конкурсная часть, состоящая из краеведческой викторины и представления команды и стенгазеты.
г.Кандалакша, 8-й км а/д 47К-010 «Кандалакша-Умба», побережье Кандалакшского залива, устье ручья Песчаный.
14 сентября - 12.00
Мини-футбол. Юношеский турнир «Кожаный мяч».
г.Кандалакша, стадион «Локомотив».
14 сентября - 12.00
Мини-футбол. Юношеский турнир «Кожаный мяч».
г.Кандалакша, стадион «Локомотив».
14 сентября - 18.00
Турнир по бильярду. К участию приглашаются подростки старше 12 лет и молодёжь.
г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Подростково-молодёжный клуб «Северянка».
15 сентября - 9.45
Спортивная рыбалка. Чемпионат Мурманской области.
г.Кандалакшский район, озеро Плёсозеро.
15 сентября - 12.00
Соревнования «Lahti-Trail».
г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.
г.Ковдор
15 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Кандалакша».
г.Ковдор, городской стадион.
г.Кировск
15 сентября - 11.30
Лёгкая атлетика. Всероссийские массовые соревнования «Кросс нации».
г.Кировск, стадион «Горняк».
15-17 сентября - 12.00
Альпинизм. Чемпионат Мурманской области.
г.Кировск, урочище Айкуайвенчорр.
15 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - «Электрон» (г.Мурманск).
г.Кировск, стадион «Горняк».
г.Апатиты
15 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «Мурманск».
г.Апатиты, стадион «Универсал».
15 сентября – 11.00
В рамках Всероссийского дня бега состоится легкоатлетический пробег «Кросс нации». Старт с площади Ленина.
«Кросс нации» - самое массовое спортивное мероприятие на территории Российской Федерации, проводится с 2004 года. Дистанция легкоатлетического пробега «Кросс нации» составит
- пробежать дистанцию на время, для участия допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск, по возрастным группам. Победители и призеры определяются по наименьшему времени, показанному на дистанции;
- пробежать дистанцию без учета времени, допускаются все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью от 8 лет и старше.
В рамках Всероссийского дня бега «Кросс нации» будет организован «Кросс дошколят» (без учета времени). Приглашаются команды дошкольных образовательных организаций в возрасте 4-7 лет. Состав команды – 5 человек, от организации допускается не более 2-х команд. Дистанция –
г.Апатиты, площ. Ленина – ул. Ленина – автобусная остановка р-н «Заполярье» (разворот) - ул. Ленина – площ. Ленина.
16 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «Мончегорск».
г.Апатиты, стадион «Универсал».
23 сентября -11.00
Стартует Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
1 этап - бег на
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».
30 сентября - 11.00
Чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту.
г.Апатиты, поле Тик-Губа.
14 октября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».
4 ноября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».
25 ноября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4 этап - плавание на 25,
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».
16 декабря – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
5 этап - бег на лыжах на 2, 3,
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.
г.Мончегорск
15 сентября - 11.00
Чемпионат Мурманской области по флорболу, 4 тур.
г.Мончегорск, ул.Кирова, 7. Северный колледж физической культуры и спорта.
15 сентября - 13.00
Велоспорт. Кубок Мурманской области. 3-й этап. Кросс-кантри.
г.Мончегорск, гора Нюдуайвенч.
15 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мончегорск» - «Оленегорск».
г.Мончегорск, городской стадион.
16 сентября - 12.00
Гребля. Соревнования «Imandra Race». 2-й этап.
г.Мончегорск, озеро Имандра, яхт-клуб.
г.Полярный
15 сентября – 12.00
Прокатись вместе со своим городом! Состоится велопарад «Придумай, сделай, прикати!» в рамках празднования Дня города Полярного.
Ты энергичный и креативный? Любишь активные виды спорта? Твой лучший друг велосипед? Придумай для него необычный новый образ и прими участие в велопараде.
г.Полярный, площадь Двух капитанов.
20 сентября - 14.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию.
г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».
г.Островной
14 сентября - 12.00
День здоровья.
г.Островной, ул. Бессонова, 2. Школа № 284.
г.Мурманск
15 сентября - 13.00
Спортивное ориентирование. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
15 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Кол-Атом» (г.Полярные Зори).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
15 сентября - 14.00
Лёгкая атлетика. Всероссийские массовые соревнования «Кросс нации».
г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Долина Уюта.
16 сентября - 11.00
Практическая стрельба. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, тир ДОСААФ.
16 сентября - 12.00
Скалолазание. Турнир памяти Элеоноры Безруковой и Алексея Деревянко.
г.Мурманск, мкр.Абрам-Мыс, гора Абрамова пахта.
16 сентября - 12.00
Соревнования «Вертикальный километр».
г.Мурманск, горнолыжный комплекс «Nord Star».
16 сентября – 12.00
В Легкоатлетическом манеже Мурманска уже в 3 раз пройдёт Фестиваль спортивной борьбы, где юноши и девушки различных возрастных и весовых категорий встретятся на ковре, чтобы сразиться в таких видах спорта как дзюдо, самбо, борьба на поясах, греко-римская борьба.
Участие в фестивале примут представители практически всех муниципальных образований Мурманской области, где культивируются данные виды единоборств.
Выступления спортсменов фестиваля являются показательными и помогут всем заинтересованным родителям и детям, участвующим в качестве зрителей и болельщиков в данном мероприятии, определиться с выбором вида спорта для дальнейших занятий.
г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
17 сентября - 19.30
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Мастерфайбр» - «ДЮСШ-10».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
18 сентября - 19.30
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Мурманск».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
29-30 сентября - 10.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам.
г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.