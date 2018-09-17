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Мурманская область. Арктика17.09.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кировск

17 сентября - 12.00

Альпинизм. Чемпионат Мурманской области.

г.Кировск, урочище Айкуайвенчорр.

г.Апатиты

23 сентября -11.00

Стартует Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

1 этап - бег на 60 м (IV-VIII ступени); бег на 1000, 2000, 3000 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

30 сентября - 11.00

Чемпионат Мурманской области  по авиамодельному спорту.

г.Апатиты, поле Тик-Губа.

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты,  ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Полярный

20 сентября - 14.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

г.Мурманск

17 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Мастерфайбр» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

18 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Мурманск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

29-30 сентября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области  по лыжным гонкам.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта,  6. Легкоатлетический манеж.

 

Комментарии

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