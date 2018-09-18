Спортивная афиша
г.Апатиты
23 сентября -11.00
Стартует Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
1 этап - бег на
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».
30 сентября - 11.00
Чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту.
г.Апатиты, поле Тик-Губа.
14 октября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».
4 ноября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».
25 ноября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4 этап - плавание на 25,
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».
16 декабря – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
5 этап - бег на лыжах на 2, 3,
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.
г.Полярный
20 сентября - 14.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию.
г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».
г.Мурманск
18-21 сентября – 12.00
В Мурманске будет проводиться областной полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник». Участие в полевом лагере примут четыре команды обучающихся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.
В программе полевого лагеря: поисково-спасательные работы в природной среде, на акватории, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, комбинированная пожарная эстафета, кросс (1 км) и комплексное силовое упражнение.
Организаторами мероприятия выступают Министерство образования и науки Мурманской области при участии Главного управления МЧС России по Мурманской области, Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области, регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и областного центра дополнительного образования «Лапландия».
г.Мурманск, Верхнеростинское шоссе, 33. 4-я пожарно-спасательная часть ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области».
18 сентября - 19.30
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Мурманск».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
29-30 сентября - 10.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам.
г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.