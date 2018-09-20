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Мурманская область. Арктика20.09.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кировск

22 сентября – 15.00

Состоится марафон «Здоровый город» в районе Верхнего озера. В мероприятии принимают участие обучающиеся образовательных организаций Кировска в 2-х возрастных категориях:  5-6 классы; 7-9 классы. Состав команды -  6 человек (3 мальчика и 3 девочки) и руководитель.

Программа мероприятия: 14.30-15.00 – регистрация участников 5-6 классов, выдача стартовых номеров на автомобильной стоянке возле озера Верхнее; 15.00 – построение участников первого этапа забега; 15.10-16.10 – забег для участников 5-6 классов; 15.45–16.10 – регистрация участников 7-9 классов, выдача стартовых номеров на автомобильной стоянке возле озера Верхнее; 16.15–17.15 – забег для участников 7-9 классов.

г.Кировск, район Верхнего озера.

г.Апатиты

23 сентября -11.00

Стартует Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

1 этап - бег на 60 м (IV-VIII ступени); бег на 1000, 2000, 3000 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

30 сентября - 11.00

Чемпионат Мурманской области  по авиамодельному спорту.

г.Апатиты, поле Тик-Губа.

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты,  ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Полярный

20 сентября - 14.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по плаванию.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

г.Мурманск

20 и 21 сентября – 12.00

В Мурманске  проходит областной полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник».  Участие в полевом лагере примут четыре команды обучающихся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

В программе полевого лагеря: поисково-спасательные работы в природной среде, на акватории, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, комбинированная пожарная эстафета, кросс (1 км) и комплексное силовое упражнение.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования и науки Мурманской области при участии Главного управления МЧС России по Мурманской области, Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области, регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, Верхнеростинское шоссе, 33. 4-я пожарно-спасательная часть ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области».

21 сентября – 10.00

Министерство образования и науки Мурманской области проводит восьмую региональную военно-патриотическую игру «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященную 80-летию Мурманской области. Участие в игре примут команды из 13 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Торжественное открытие игры состоится в Мурманске 21 сентября в 10.00 у Мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Соревновательная часть игры будет организована на базе Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота. Участникам предстоит пройти пять состязательных туров: 1 тур – выполнение строевых приёмов; 2 тур – неполная разборка-сборка ММГ автомата Калашникова (АК-74); 3 тур – викторина по истории Мурманской области и военной истории России; 4 тур – эстафета (преодоление полосы препятствий); 5 тур – стрельба из пневматической винтовки.

Команде, занявшей 1 место, будет вручён переходящий кубок игры «Надежда Отечества», диплом победителя, памятные призы, командам, занявшим 2 и 3 места, – дипломы и памятные призы, участникам игры – сертификаты участников.

В проведении игры примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Северного флота, областного военного комиссариата, ветераны боевых действий.

г.Мурманск, ул. Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота.

29-30 сентября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области  по лыжным гонкам.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта,  6. Легкоатлетический манеж.

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