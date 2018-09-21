МЭР обещает, что рост платежа за ЖКУ в 2019 году не превысит 4%, но повышение произойдёт с 1 январяНаселение России опять в демографической яме
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.09.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кандалакша

5 октября - 11.00

«Возраст не помеха» - спортивно-оздоровительное мероприятие для обслуживаемых граждан социально-реабилитационного отделения.

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея 2а. МАУ «Дворец спорта».

18 октября - 10.00

«Спортивные ребята». Спортивное занятие: командные игры со спортивным уклоном, направленные на укрепление здоровья участников. Несовершеннолетние клиенты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченным физическими и умственными возможностями, учащиеся ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» № 1.

г.Кандалакша,  ул. Батюты, 47. ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»

18 октября - 16.00

«Сильные, смелые, ловкие». Спортивное мероприятие запланировано в форме эстафет с музыкальным и художественным сопровождением. Обучающиеся 1- 10 кл. (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).

г.Кандалакша, ул. Новая, 2. ГОБОУ Кандалакшская КШИ, спортивно- оздоровительный комплекс.

г.Ковдор

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Мурманск».

г.Ковдор, городской стадион.

г.Полярные Зори

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Кировск

22 сентября - 12.45

Альпинизм. Чемпионат Мурманской области. Скайранинг.

г.Кировск, Хибины, горнолыжный склон «Town Hill».

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - «Химик» (г.Апатиты).

г.Кировск, стадион «Горняк».

22 сентября – 15.00

Состоится марафон «Здоровый город» в районе Верхнего озера. В мероприятии принимают участие обучающиеся образовательных организаций Кировска в 2-х возрастных категориях:  5-6 классы; 7-9 классы. Состав команды -  6 человек (3 мальчика и 3 девочки) и руководитель.

Программа мероприятия: 14.30-15.00 – регистрация участников 5-6 классов, выдача стартовых номеров на автомобильной стоянке возле озера Верхнее; 15.00 – построение участников первого этапа забега; 15.10-16.10 – забег для участников 5-6 классов; 15.45–16.10 – регистрация участников 7-9 классов, выдача стартовых номеров на автомобильной стоянке возле озера Верхнее; 16.15–17.15 – забег для участников 7-9 классов.

г.Кировск, район Верхнего озера.

г.Апатиты

22 сентября - 12.00

Мотокросс. Турнир «Murmaniac-2018».

г.Апатиты, автомотодром ДОСААФ.

23 сентября -11.00

Стартует Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

1 этап - бег на 60 м (IV-VIII ступени); бег на 1000, 2000, 3000 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

23 сентября - 12.00

Танцевальный спорт. Турнир «Осенний марафон - 2018».

г.Апатиты, Дворец культуры строителей.

30 сентября - 11.00

Чемпионат Мурманской области  по авиамодельному спорту.

г.Апатиты, поле Тик-Губа.

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты,  ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

22 сентября - 12.00

23 сентября - 10.00

Футбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, городской стадион.

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мончегорск» - «Кандалакша».

г.Мончегорск, городской стадион.

23 сентября - 12.00

Стритбол. Турнир, посвященный Дню города Мончегорска.

г.Мончегорск, спортивная площадка физкультурно-оздоровителного комплекса.

г.Оленегорск

23 сентября – 10.00

Лёгкая атлетика. Пробег Оленегорск – Лапландия.

г.Оленегорск, старт с Центральной площади.

г.Мурманск

21-23 сентября - 10.00

Футбол. Юношеский турнир памяти экипажа атомной подводной лодки «Курск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

21 сентября – 10.00

Министерство образования и науки Мурманской области проводит восьмую региональную военно-патриотическую игру «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященную 80-летию Мурманской области. Участие в игре примут команды из 13 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Торжественное открытие игры состоится в Мурманске 21 сентября в 10.00 у Мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Соревновательная часть игры будет организована на базе Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота. Участникам предстоит пройти пять состязательных туров: 1 тур – выполнение строевых приёмов; 2 тур – неполная разборка-сборка ММГ автомата Калашникова (АК-74); 3 тур – викторина по истории Мурманской области и военной истории России; 4 тур – эстафета (преодоление полосы препятствий); 5 тур – стрельба из пневматической винтовки.

Команде, занявшей 1 место, будет вручён переходящий кубок игры «Надежда Отечества», диплом победителя, памятные призы, командам, занявшим 2 и 3 места, – дипломы и памятные призы, участникам игры – сертификаты участников.

В проведении игры примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Северного флота, областного военного комиссариата, ветераны боевых действий.

г.Мурманск, ул. Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота.

21 сентября – 12.00

В Мурманске  проходит областной полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник».  Участие в полевом лагере примут четыре команды обучающихся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

В программе полевого лагеря: поисково-спасательные работы в природной среде, на акватории, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, комбинированная пожарная эстафета, кросс (1 км) и комплексное силовое упражнение.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования и науки Мурманской области при участии Главного управления МЧС России по Мурманской области, Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области, регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, Верхнеростинское шоссе, 33. 4-я пожарно-спасательная часть ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области».

22 и 23 сентября - 11.00

Волейбол. Микст-турнир «Осенний».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

22 и 23 сентября - 12.00

Велоспорт. Чемпионат Мурманской области. Кросс-кантри

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

22 сентября - 13.00

Масштабный урок по йоге от студии йоги и фитнеса «Namaste».

г.Мурманск, ул.Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Оленегорск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

22 сентября - 19.30

Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Легенда» - «Ариес».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

23 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Легенда» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

24 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - «Ветераны».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

26 сентября - 19.30

Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Электрон» - «Мурманск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

29-30 сентября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области  по лыжным гонкам.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

29 сентября - 14.00

Всероссийский день ходьбы. Специальная дистанция 500 м для лиц с лиц с ОВЗ без возрастных ограничений.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Миха
21.09.18 07:47
что-то я ещё не видел доброго напутствия губернатора своим министрам, что надо прислушиваться к мнению граждан, что надо быть ближе к народу
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:38
Я гл инженер Севрыбы. В июле месяце этого года была проверка нашей больницы фондом обязательного медицинского страхования (тфмос). В результате проверки выяснено, что за 17 год мы вылечили где-то на 3
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:09
Вот за это Татаркулова и уволили-он хочет людей лечить, а не отправлять на кладбище. В отличии от нашего фонда обязательного медицинского страхования и поддерживающего его минздрава. Мой тлф 921 734 5
Комментарий к новости:«Дело врачей» разгорается в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире09:30«Ясмин». Художественный сериал, 13 серия (16+)10:15«Ясмин». Художественный сериал, 14 серия (16+)11:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены снижаются - налегаем на морковь, репчатый лук и яблоки-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 54 копейки, евро - на 61 копейку-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 21 сентября-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыКоррупционеры «поделятся» с Пенсионным фондом России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.18: Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Как Вы к этому относитесь?Проголосовал: 411 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика