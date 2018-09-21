г.Кандалакша

5 октября - 11.00

«Возраст не помеха» - спортивно-оздоровительное мероприятие для обслуживаемых граждан социально-реабилитационного отделения.

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея 2а. МАУ «Дворец спорта».

18 октября - 10.00

«Спортивные ребята». Спортивное занятие: командные игры со спортивным уклоном, направленные на укрепление здоровья участников. Несовершеннолетние клиенты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченным физическими и умственными возможностями, учащиеся ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» № 1.

г.Кандалакша, ул. Батюты, 47. ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»

18 октября - 16.00

«Сильные, смелые, ловкие». Спортивное мероприятие запланировано в форме эстафет с музыкальным и художественным сопровождением. Обучающиеся 1- 10 кл. (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).

г.Кандалакша, ул. Новая, 2. ГОБОУ Кандалакшская КШИ, спортивно- оздоровительный комплекс.

г.Ковдор

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Ковдор) - «Мурманск».

г.Ковдор, городской стадион.

г.Полярные Зори

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «КолАтом» (г.Полярные Зори) - «Электрон» (г.Мурманск).

г.Полярные Зори, городской стадион.

г.Кировск

22 сентября - 12.45

Альпинизм. Чемпионат Мурманской области. Скайранинг.

г.Кировск, Хибины, горнолыжный склон «Town Hill».

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатит» (г.Кировск) - «Химик» (г.Апатиты).

г.Кировск, стадион «Горняк».

22 сентября – 15.00

Состоится марафон «Здоровый город» в районе Верхнего озера. В мероприятии принимают участие обучающиеся образовательных организаций Кировска в 2-х возрастных категориях: 5-6 классы; 7-9 классы. Состав команды - 6 человек (3 мальчика и 3 девочки) и руководитель.

Программа мероприятия: 14.30-15.00 – регистрация участников 5-6 классов, выдача стартовых номеров на автомобильной стоянке возле озера Верхнее; 15.00 – построение участников первого этапа забега; 15.10-16.10 – забег для участников 5-6 классов; 15.45–16.10 – регистрация участников 7-9 классов, выдача стартовых номеров на автомобильной стоянке возле озера Верхнее; 16.15–17.15 – забег для участников 7-9 классов.

г.Кировск, район Верхнего озера.

г.Апатиты

22 сентября - 12.00

Мотокросс. Турнир «Murmaniac-2018».

г.Апатиты, автомотодром ДОСААФ.

23 сентября -11.00

Стартует Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

1 этап - бег на 60 м (IV-VIII ступени); бег на 1000, 2000, 3000 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

23 сентября - 12.00

Танцевальный спорт. Турнир «Осенний марафон - 2018».

г.Апатиты, Дворец культуры строителей.

30 сентября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту.

г.Апатиты, поле Тик-Губа.

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

22 сентября - 12.00

23 сентября - 10.00

Футбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, городской стадион.

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мончегорск» - «Кандалакша».

г.Мончегорск, городской стадион.

23 сентября - 12.00

Стритбол. Турнир, посвященный Дню города Мончегорска.

г.Мончегорск, спортивная площадка физкультурно-оздоровителного комплекса.

г.Оленегорск

23 сентября – 10.00

Лёгкая атлетика. Пробег Оленегорск – Лапландия.

г.Оленегорск, старт с Центральной площади.

г.Мурманск

21-23 сентября - 10.00

Футбол. Юношеский турнир памяти экипажа атомной подводной лодки «Курск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

21 сентября – 10.00

Министерство образования и науки Мурманской области проводит восьмую региональную военно-патриотическую игру «Надежда Отечества» для студентов профессиональных образовательных организаций, посвященную 80-летию Мурманской области. Участие в игре примут команды из 13 профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

Торжественное открытие игры состоится в Мурманске 21 сентября в 10.00 у Мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

Соревновательная часть игры будет организована на базе Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота. Участникам предстоит пройти пять состязательных туров: 1 тур – выполнение строевых приёмов; 2 тур – неполная разборка-сборка ММГ автомата Калашникова (АК-74); 3 тур – викторина по истории Мурманской области и военной истории России; 4 тур – эстафета (преодоление полосы препятствий); 5 тур – стрельба из пневматической винтовки.

Команде, занявшей 1 место, будет вручён переходящий кубок игры «Надежда Отечества», диплом победителя, памятные призы, командам, занявшим 2 и 3 места, – дипломы и памятные призы, участникам игры – сертификаты участников.

В проведении игры примут участие представители Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области, Северного флота, областного военного комиссариата, ветераны боевых действий.

г.Мурманск, ул. Александра Невского, 86. Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота.

21 сентября – 12.00

В Мурманске проходит областной полевой лагерь «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник». Участие в полевом лагере примут четыре команды обучающихся образовательных организаций Мурманской области в возрасте от 14 до 17 лет.

В программе полевого лагеря: поисково-спасательные работы в природной среде, на акватории, в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, комбинированная пожарная эстафета, кросс (1 км) и комплексное силовое упражнение.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования и науки Мурманской области при участии Главного управления МЧС России по Мурманской области, Управления по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области, регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности» и областного центра дополнительного образования «Лапландия».

г.Мурманск, Верхнеростинское шоссе, 33. 4-я пожарно-спасательная часть ФГКУ «1 отряд ФПС по Мурманской области».

22 и 23 сентября - 11.00

Волейбол. Микст-турнир «Осенний».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

22 и 23 сентября - 12.00

Велоспорт. Чемпионат Мурманской области. Кросс-кантри

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

22 сентября - 13.00

Масштабный урок по йоге от студии йоги и фитнеса «Namaste».

г.Мурманск, ул.Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж

22 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Арсенал» (ЗАТО Александровск) - «Оленегорск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

22 сентября - 19.30

Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Легенда» - «Ариес».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

23 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Легенда» - «ДЮСШ-10».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

24 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - «Ветераны».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

26 сентября - 19.30

Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Электрон» - «Мурманск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

29-30 сентября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

29 сентября - 14.00

Всероссийский день ходьбы. Специальная дистанция 500 м для лиц с лиц с ОВЗ без возрастных ограничений.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».