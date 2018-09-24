г.Кандалакша

5 октября - 11.00

«Возраст не помеха» - спортивно-оздоровительное мероприятие для обслуживаемых граждан социально-реабилитационного отделения.

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея 2а. МАУ «Дворец спорта».

18 октября - 10.00

«Спортивные ребята». Спортивное занятие: командные игры со спортивным уклоном, направленные на укрепление здоровья участников. Несовершеннолетние клиенты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченным физическими и умственными возможностями, учащиеся ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» № 1.

г.Кандалакша, ул. Батюты, 47. ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»

18 октября - 16.00

«Сильные, смелые, ловкие». Спортивное мероприятие запланировано в форме эстафет с музыкальным и художественным сопровождением. Обучающиеся 1- 10 кл. (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).

г.Кандалакша, ул. Новая, 2. ГОБОУ Кандалакшская КШИ, спортивно- оздоровительный комплекс.

г.Апатиты

29 сентября – 10.00

В Апатитах традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция пройдёт в форме пешего похода в Хибинские горы (район водопадов и озера Купель, г.Алявумчорр, общая протяженность маршрута около 15 километров ) и будет носить название «Большой Поход в Хибины».

Благодаря поддержке Кировского филиала АО «Апатит» запланированный поход может стать самым и многочисленным в новейшей истории Хибин – для доставки групп к месту старта маршрута выделено два больших комфортабельных автобуса.

В горах участников группы будут сопровождать опытные гиды единственного в Апатитах туроператора «Дикие и свободные». С собой необходимо взять минимальный набор продуктов и питья, дождевик и дополнительные тёплые вещи. Форма одежды – спортивная, обязательна удобная и надёжная обувь.

В соответствии с тематикой, выбранной в 2018 году Всемирной организацией туризма, поход пройдёт под девизом «Цифровые трансформации – в туризм» и мы планируем масштабные интернет-трансляции со всех основных точек маршрута.

Заявки на участие можно подавать по телефонам: 81555-74095, 89633582727

Наш адрес для личного визита: г.Апатиты, ул. Ленина, 3 (гостиница «Аметист») e-mail: apatityTIC@gmail.com

г.Апатиты пл. Ленина. Сбор у здания кинотеатра «Полярный».

30 сентября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту.

г.Апатиты, поле Тик-Губа.

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мурманск

24 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - «Ветераны».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

26 сентября - 19.30

Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Электрон» - «Мурманск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

29-30 сентября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

29 сентября - 14.00

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском дне ходьбы - 2018. Для этого необходимо найти Мурманскую область в списке регионов на сайте wd.teamrussia.pro. Регистрация открыта с 17 по 28 сентября.

К участию допускаются все желающие, независимо от пола, возраста и физических возможностей.

Участники Всероссийского дня ходьбы должны преодолеть 500 метров – для воспитанников дошкольных учреждений, лиц пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья; 2019 метров – для представителей команд высших и профессиональных учебных заведений Мурманской области; 3000 метров – для участников массового старта, участников соревнований по скандинавской ходьбе и участников испытаний ВФСК «ГТО» по северной (скандинавской) ходьбе; 5000 метров – для участников соревнований по скандинавской ходьбе.

С 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», в конце сентября – начале октября, с целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».