Спортивная афиша
г.Кандалакша
5 октября - 11.00
«Возраст не помеха» - спортивно-оздоровительное мероприятие для обслуживаемых граждан социально-реабилитационного отделения.
г.Кандалакша, ул. Кировская аллея 2а. МАУ «Дворец спорта».
18 октября - 10.00
«Спортивные ребята». Спортивное занятие: командные игры со спортивным уклоном, направленные на укрепление здоровья участников. Несовершеннолетние клиенты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченным физическими и умственными возможностями, учащиеся ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» № 1.
г.Кандалакша, ул. Батюты, 47. ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН»
18 октября - 16.00
«Сильные, смелые, ловкие». Спортивное мероприятие запланировано в форме эстафет с музыкальным и художественным сопровождением. Обучающиеся 1- 10 кл. (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).
г.Кандалакша, ул. Новая, 2. ГОБОУ Кандалакшская КШИ, спортивно- оздоровительный комплекс.
г.Апатиты
29 сентября – 10.00
В Апатитах традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция пройдёт в форме пешего похода в Хибинские горы (район водопадов и озера Купель, г.Алявумчорр, общая протяженность маршрута около
Благодаря поддержке Кировского филиала АО «Апатит» запланированный поход может стать самым и многочисленным в новейшей истории Хибин – для доставки групп к месту старта маршрута выделено два больших комфортабельных автобуса.
В горах участников группы будут сопровождать опытные гиды единственного в Апатитах туроператора «Дикие и свободные». С собой необходимо взять минимальный набор продуктов и питья, дождевик и дополнительные тёплые вещи. Форма одежды – спортивная, обязательна удобная и надёжная обувь.
В соответствии с тематикой, выбранной в 2018 году Всемирной организацией туризма, поход пройдёт под девизом «Цифровые трансформации – в туризм» и мы планируем масштабные интернет-трансляции со всех основных точек маршрута.
Заявки на участие можно подавать по телефонам: 81555-74095, 89633582727
Наш адрес для личного визита: г.Апатиты, ул. Ленина, 3 (гостиница «Аметист») e-mail: apatityTIC@gmail.com
г.Апатиты пл. Ленина. Сбор у здания кинотеатра «Полярный».
30 сентября - 11.00
Чемпионат Мурманской области по авиамодельному спорту.
г.Апатиты, поле Тик-Губа.
14 октября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».
4 ноября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».
25 ноября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4 этап - плавание на 25,
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».
16 декабря – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
5 этап - бег на лыжах на 2, 3,
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.
г.Мурманск
26 сентября - 19.30
Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Электрон» - «Мурманск».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
29-30 сентября - 10.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам.
г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
29 сентября - 14.00
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском дне ходьбы - 2018. Для этого необходимо найти Мурманскую область в списке регионов на сайте wd.teamrussia.pro. Регистрация открыта с 17 по 28 сентября.
К участию допускаются все желающие, независимо от пола, возраста и физических возможностей.
Участники Всероссийского дня ходьбы должны преодолеть
С 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», в конце сентября – начале октября, с целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».