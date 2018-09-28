Спортивная афиша
г.Кандалакша
29 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Кандалакша» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Кандалакша, стадион «Локомотив».
5 октября - 11.00
«Возраст не помеха» - спортивно-оздоровительное мероприятие для обслуживаемых граждан социально-реабилитационного отделения.
г.Кандалакша, ул. Кировская аллея 2а. МАУ «Дворец спорта».
18 октября - 10.00
«Спортивные ребята». Спортивное занятие: командные игры со спортивным уклоном, направленные на укрепление здоровья участников. Несовершеннолетние клиенты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченным физическими и умственными возможностями, учащиеся ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» № 1.
г.Кандалакша, ул. Батюты, 47. ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».
18 октября - 16.00
«Сильные, смелые, ловкие». Спортивное мероприятие запланировано в форме эстафет с музыкальным и художественным сопровождением. Обучающиеся 1- 10 кл. (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).
г.Кандалакша, ул. Новая, 2. ГОБОУ Кандалакшская КШИ, спортивно-оздоровительный комплекс.
г.Ковдор
29 и 30 сентября - 15.00
Бадминтон. Юношеское первенство Ковдорского района.
г.Ковдор, Детский оздоровительно-образовательный профильный центр.
г.Апатиты
28 сентября - 14.00
29 и 30 сентября - 10.00
Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Апатиты, стадион «Олимп».
29 сентября – 10.00
В Апатитах традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция пройдёт в форме пешего похода в Хибинские горы (район водопадов и озера Купель, г.Алявумчорр, общая протяженность маршрута около
Благодаря поддержке Кировского филиала АО «Апатит» запланированный поход может стать самым и многочисленным в новейшей истории Хибин – для доставки групп к месту старта маршрута выделено два больших комфортабельных автобуса.
В горах участников группы будут сопровождать опытные гиды единственного в Апатитах туроператора «Дикие и свободные». С собой необходимо взять минимальный набор продуктов и питья, дождевик и дополнительные тёплые вещи. Форма одежды – спортивная, обязательна удобная и надёжная обувь.
В соответствии с тематикой, выбранной в 2018 году Всемирной организацией туризма, поход пройдёт под девизом «Цифровые трансформации – в туризм» и мы планируем масштабные интернет-трансляции со всех основных точек маршрута.
Заявки на участие можно подавать по телефонам: 81555-74095, 89633582727
Наш адрес для личного визита: г.Апатиты, ул. Ленина, 3 (гостиница «Аметист») e-mail: apatityTIC@gmail.com
г.Апатиты пл. Ленина. Сбор у здания кинотеатра «Полярный».
29-30 сентября – 10.00
В городе Апатиты на поле Тик-губы пройдёт лично-командное первенство Мурманской области, чемпионат Мурманской области и открытые соревнования на призы МБУДО ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана по авиамодельному спорту.
г.Апатиты, ул.Строителей, 23. Поле Тик-губы
29 сентября - 10.00
Состоится IX городская деловая игра для учащихся 6 классов «Школа Робинзона – 2018» посвященная Всемирному Дню туризма. Общий сбор и построение команд около школы № 10.
г.Апатиты, ул. Строителей, 97. Школа № 10.
29 сентября - 11.15
Турнир учащихся «Надежда Заполярья».
г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».
29 сентября - 12.00
Скандинавская ходьба. Соревнования, приуроченные ко Всероссийскому дню ходьбы.
г.Апатиты, спортивная площадка Ледового дворца спорта «Юность».
29 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «Горняк» (г.Ковдор).
г.Апатиты, стадион «Универсал».
30 сентября - 11.00
Авиамодельный спорт. Чемпионат Мурманской области.
Апатитский район, Тик-Губа, побережье озера Имандра.
30 сентября - 11.00
Спортивное ориентирование. Открытый чемпионат города Апатиты.
г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».
14 октября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».
4 ноября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».
25 ноября – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
4 этап - плавание на 25,
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».
16 декабря – 11.00
Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
5 этап - бег на лыжах на 2, 3,
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.
г.Мончегорск
29 сентября - 12.00
Мотокросс. Чемпионат Мурманской области.
г.Мончегорск, мотодром «Мотоэкстрим».
г.Оленегорск
29 сентября - 13.45
Хоккей. Юношеский турнир «Я выбираю спорт!»
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
29 сентября - 14.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Оленегорск» - «Апатит» (г.Кировск).
г.Оленегорск, стадион «Олимп».
ЗАТО г.Североморск
30 сентября - 11.30
Гиревой спорт. Чемпионат города Североморска.
ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Старт».
г.Кола
28 сентября - 12.00
Областная военно-спортивная игра «Зарница». Игра, организованная для обучающихся 10-13 лет, проходит на базе стрельбища Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.
Кольский район, 7 км автодороги р-21 «Кола», гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км до учебных полей.
г.Мурманск
28 сентября - 11.00
Художественная гимнастика. Всероссийские соревнования «Надежды России». Региональный этап.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
28 сентября - 12.00
Самбо. Юношеский турнир, посвященный Дню города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
28-30 сентября – 13.00
Министерство образования и науки Мурманской области при участии военного комиссариата Мурманской области, регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» по Мурманской области и областного центра дополнительного образования «Лапландия» проводит региональный этап Спартакиады молодёжи России допризывного возраста.
В спартакиаде примут участие 110 юношей из 9 муниципалитетов региона.
Участники будут соревноваться в строевой подготовке, разборке и сборке автомата Калашникова, плавании на дистанции 50 метров, стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на высокой перекладине, прыжке в длину с места и беге, а также в общекомандном первенстве.
Команда, занявшая 1 место, получит право представлять регион в финальных соревнованиях Спартакиады молодежи России допризывного возраста.
Парад открытия регионального этапа Спартакиады молодёжи России допризывного возраста состоится 28 сентября в 13 часов
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
28 сентября - 14.00
Осенние соревнования по спидкубингу: сборка головоломки «Пирамидка». Спидкубинг – скоростная сборка кубика Рубика и его различных модификаций. В Мурманске это движение зародилось недавно, но уже получило своих горячих поклонников. Трехдневные соревнования дадут возможность всем желающим попробовать свои силы в сборке головоломки. 30 сентября в 11.30 начнутся соревнования по сборке кубика Рубика 3x3 одной и двумя руками. Все участники получат сертификат об участии, а победители – дипломы.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, Центр знаний.
28 сентября - 19.30
Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - «Легенда».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
29-30 сентября - 11.00
Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам.
г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.
29 сентября - 12.00
Велоспорт. Соревнования «Закрытие сезона». Кросскантри.
г.Мурманск, карьер Горелой горы.
29 сентября - 13.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Мончегорск».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
29 сентября - 14.00
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском дне ходьбы - 2018. Для этого необходимо найти Мурманскую область в списке регионов на сайте wd.teamrussia.pro. Регистрация открыта с 17 по 28 сентября.
К участию допускаются все желающие, независимо от пола, возраста и физических возможностей.
Участники Всероссийского дня ходьбы должны преодолеть
С 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», в конце сентября – начале октября, с целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
29 сентября - 15.00
Легкая атлетика. Кросс «Экстремальный забег».
г.Мурманск, центр отдыха и туризма «Огни Мурманска».
29 сентября - 16.00
Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мурманск» - «Кол-атом» (г.Полярные Зори).
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.
30 сентября - 11.30
В рамках трёхдневных осенних соревнований по спидкубингу начнутся соревнования по сборке кубика Рубика 3x3 одной и двумя руками.
г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, Центр знаний.
30 сентября - 12.00
Дзюдо. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
30 сентября - 12.00
Бильярд. Турнир «Свободная пирамида».
г.Мурманск, бильярдный клуб «Бристоль».
2 октября - 19.30
Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Ариес» - «Легенда».
г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.