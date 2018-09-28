г.Кандалакша

29 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Кандалакша» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

5 октября - 11.00

«Возраст не помеха» - спортивно-оздоровительное мероприятие для обслуживаемых граждан социально-реабилитационного отделения.

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея 2а. МАУ «Дворец спорта».

18 октября - 10.00

«Спортивные ребята». Спортивное занятие: командные игры со спортивным уклоном, направленные на укрепление здоровья участников. Несовершеннолетние клиенты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченным физическими и умственными возможностями, учащиеся ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» № 1.

г.Кандалакша, ул. Батюты, 47. ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».

18 октября - 16.00

«Сильные, смелые, ловкие». Спортивное мероприятие запланировано в форме эстафет с музыкальным и художественным сопровождением. Обучающиеся 1- 10 кл. (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).

г.Кандалакша, ул. Новая, 2. ГОБОУ Кандалакшская КШИ, спортивно-оздоровительный комплекс.

г.Ковдор

29 и 30 сентября - 15.00

Бадминтон. Юношеское первенство Ковдорского района.

г.Ковдор, Детский оздоровительно-образовательный профильный центр.

г.Апатиты

28 сентября - 14.00

29 и 30 сентября - 10.00

Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Апатиты, стадион «Олимп».

29 сентября – 10.00

В Апатитах традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция пройдёт в форме пешего похода в Хибинские горы (район водопадов и озера Купель, г.Алявумчорр, общая протяженность маршрута около 15 километров ) и будет носить название «Большой Поход в Хибины».

Благодаря поддержке Кировского филиала АО «Апатит» запланированный поход может стать самым и многочисленным в новейшей истории Хибин – для доставки групп к месту старта маршрута выделено два больших комфортабельных автобуса.

В горах участников группы будут сопровождать опытные гиды единственного в Апатитах туроператора «Дикие и свободные». С собой необходимо взять минимальный набор продуктов и питья, дождевик и дополнительные тёплые вещи. Форма одежды – спортивная, обязательна удобная и надёжная обувь.

В соответствии с тематикой, выбранной в 2018 году Всемирной организацией туризма, поход пройдёт под девизом «Цифровые трансформации – в туризм» и мы планируем масштабные интернет-трансляции со всех основных точек маршрута.

Заявки на участие можно подавать по телефонам: 81555-74095, 89633582727

Наш адрес для личного визита: г.Апатиты, ул. Ленина, 3 (гостиница «Аметист») e-mail: apatityTIC@gmail.com

г.Апатиты пл. Ленина. Сбор у здания кинотеатра «Полярный».

29-30 сентября – 10.00

В городе Апатиты на поле Тик-губы пройдёт лично-командное первенство Мурманской области, чемпионат Мурманской области и открытые соревнования на призы МБУДО ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана по авиамодельному спорту.

г.Апатиты, ул.Строителей, 23. Поле Тик-губы

29 сентября - 10.00

Состоится IX городская деловая игра для учащихся 6 классов «Школа Робинзона – 2018» посвященная Всемирному Дню туризма. Общий сбор и построение команд около школы № 10.

г.Апатиты, ул. Строителей, 97. Школа № 10.

29 сентября - 11.15

Турнир учащихся «Надежда Заполярья».

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

29 сентября - 12.00

Скандинавская ходьба. Соревнования, приуроченные ко Всероссийскому дню ходьбы.

г.Апатиты, спортивная площадка Ледового дворца спорта «Юность».

29 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Апатиты, стадион «Универсал».

30 сентября - 11.00

Авиамодельный спорт. Чемпионат Мурманской области.

Апатитский район, Тик-Губа, побережье озера Имандра.

30 сентября - 11.00

Спортивное ориентирование. Открытый чемпионат города Апатиты.

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

29 сентября - 12.00

Мотокросс. Чемпионат Мурманской области.

г.Мончегорск, мотодром «Мотоэкстрим».

г.Оленегорск

29 сентября - 13.45

Хоккей. Юношеский турнир «Я выбираю спорт!»

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

29 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Оленегорск» - «Апатит» (г.Кировск).

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

ЗАТО г.Североморск

30 сентября - 11.30

Гиревой спорт. Чемпионат города Североморска.

ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Старт».

г.Кола

28 сентября - 12.00

Областная военно-спортивная игра «Зарница». Игра, организованная для обучающихся 10-13 лет, проходит на базе стрельбища Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

Кольский район, 7 км автодороги р-21 «Кола», гужевая дорога в лесу протяженностью 3,6 км до учебных полей.

г.Мурманск

28 сентября - 11.00

Художественная гимнастика. Всероссийские соревнования «Надежды России». Региональный этап.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

28 сентября - 12.00

Самбо. Юношеский турнир, посвященный Дню города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

28-30 сентября – 13.00

Министерство образования и науки Мурманской области при участии военного комиссариата Мурманской области, регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» по Мурманской области и областного центра дополнительного образования «Лапландия» проводит региональный этап Спартакиады молодёжи России допризывного возраста.

В спартакиаде примут участие 110 юношей из 9 муниципалитетов региона.

Участники будут соревноваться в строевой подготовке, разборке и сборке автомата Калашникова, плавании на дистанции 50 метров, стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на высокой перекладине, прыжке в длину с места и беге, а также в общекомандном первенстве.

Команда, занявшая 1 место, получит право представлять регион в финальных соревнованиях Спартакиады молодежи России допризывного возраста.

Парад открытия регионального этапа Спартакиады молодёжи России допризывного возраста состоится 28 сентября в 13 часов

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

28 сентября - 14.00

Осенние соревнования по спидкубингу: сборка головоломки «Пирамидка». Спидкубинг – скоростная сборка кубика Рубика и его различных модификаций. В Мурманске это движение зародилось недавно, но уже получило своих горячих поклонников. Трехдневные соревнования дадут возможность всем желающим попробовать свои силы в сборке головоломки. 30 сентября в 11.30 начнутся соревнования по сборке кубика Рубика 3x3 одной и двумя руками. Все участники получат сертификат об участии, а победители – дипломы.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, Центр знаний.

28 сентября - 19.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Динамо-ФССП» - «Легенда».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

29-30 сентября - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

29 сентября - 12.00

Велоспорт. Соревнования «Закрытие сезона». Кросскантри.

г.Мурманск, карьер Горелой горы.

29 сентября - 13.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Мончегорск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

29 сентября - 14.00

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском дне ходьбы - 2018. Для этого необходимо найти Мурманскую область в списке регионов на сайте wd.teamrussia.pro. Регистрация открыта с 17 по 28 сентября.

К участию допускаются все желающие, независимо от пола, возраста и физических возможностей.

Участники Всероссийского дня ходьбы должны преодолеть 500 метров – для воспитанников дошкольных учреждений, лиц пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья; 2019 метров – для представителей команд высших и профессиональных учебных заведений Мурманской области; 3000 метров – для участников массового старта, участников соревнований по скандинавской ходьбе и участников испытаний ВФСК «ГТО» по северной (скандинавской) ходьбе; 5000 метров – для участников соревнований по скандинавской ходьбе.

С 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», в конце сентября – начале октября, с целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

29 сентября - 15.00

Легкая атлетика. Кросс «Экстремальный забег».

г.Мурманск, центр отдыха и туризма «Огни Мурманска».

29 сентября - 16.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мурманск» - «Кол-атом» (г.Полярные Зори).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

30 сентября - 11.30

В рамках трёхдневных осенних соревнований по спидкубингу начнутся соревнования по сборке кубика Рубика 3x3 одной и двумя руками.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, Центр знаний.

30 сентября - 12.00

Дзюдо. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

30 сентября - 12.00

Бильярд. Турнир «Свободная пирамида».

г.Мурманск, бильярдный клуб «Бристоль».

2 октября - 19.30

Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Ариес» - «Легенда».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.