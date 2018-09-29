г.Кандалакша

29 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Кандалакша» - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).

г.Кандалакша, стадион «Локомотив».

5 октября - 11.00

«Возраст не помеха» - спортивно-оздоровительное мероприятие для обслуживаемых граждан социально-реабилитационного отделения.

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея 2а. МАУ «Дворец спорта».

18 октября - 10.00

«Спортивные ребята». Спортивное занятие: командные игры со спортивным уклоном, направленные на укрепление здоровья участников. Несовершеннолетние клиенты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченным физическими и умственными возможностями, учащиеся ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» № 1.

г.Кандалакша, ул. Батюты, 47. ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».

18 октября - 16.00

«Сильные, смелые, ловкие». Спортивное мероприятие запланировано в форме эстафет с музыкальным и художественным сопровождением. Обучающиеся 1- 10 кл. (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).

г.Кандалакша, ул. Новая, 2. ГОБОУ Кандалакшская КШИ, спортивно-оздоровительный комплекс.

27-28 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Ковдор

29 и 30 сентября - 15.00

Бадминтон. Юношеское первенство Ковдорского района.

г.Ковдор, Детский оздоровительно-образовательный профильный центр.

27 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 15а. МАОУ «ДО ДООПЦ».

г.Полярные Зори

28 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. ДЮСШ.

г.Кировск

21 октября - 11.00

Игры первенства Мурманской области по баскетболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

29 и 30 сентября - 10.00

Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Апатиты, стадион «Олимп».

29 сентября – 10.00

В Апатитах традиционно стартует экскурсионная программа, посвящённая международному Дню туризма. В этом году акция пройдёт в форме пешего похода в Хибинские горы (район водопадов и озера Купель, г.Алявумчорр, общая протяженность маршрута около 15 километров ) и будет носить название «Большой Поход в Хибины».

Благодаря поддержке Кировского филиала АО «Апатит» запланированный поход может стать самым и многочисленным в новейшей истории Хибин – для доставки групп к месту старта маршрута выделено два больших комфортабельных автобуса.

В горах участников группы будут сопровождать опытные гиды единственного в Апатитах туроператора «Дикие и свободные». С собой необходимо взять минимальный набор продуктов и питья, дождевик и дополнительные тёплые вещи. Форма одежды – спортивная, обязательна удобная и надёжная обувь.

В соответствии с тематикой, выбранной в 2018 году Всемирной организацией туризма, поход пройдёт под девизом «Цифровые трансформации – в туризм» и мы планируем масштабные интернет-трансляции со всех основных точек маршрута.

Заявки на участие можно подавать по телефонам: 81555-74095, 89633582727

Наш адрес для личного визита: г.Апатиты, ул. Ленина, 3 (гостиница «Аметист») e-mail: apatityTIC@gmail.com

г.Апатиты пл. Ленина. Сбор у здания кинотеатра «Полярный».

29-30 сентября – 10.00

В городе Апатиты на поле Тик-губы пройдёт лично-командное первенство Мурманской области, чемпионат Мурманской области и открытые соревнования на призы МБУДО ДДТ им. академика А.Е. Ферсмана по авиамодельному спорту.

г.Апатиты, ул.Строителей, 23. Поле Тик-губы

29 сентября - 10.00

Состоится IX городская деловая игра для учащихся 6 классов «Школа Робинзона – 2018» посвященная Всемирному Дню туризма. Общий сбор и построение команд около школы № 10.

г.Апатиты, ул. Строителей, 97. Школа № 10.

29 сентября - 11.15

Турнир учащихся «Надежда Заполярья».

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

29 сентября - 12.00

Скандинавская ходьба. Соревнования, приуроченные ко Всероссийскому дню ходьбы.

г.Апатиты, спортивная площадка Ледового дворца спорта «Юность».

29 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Химик» (г.Апатиты) - «Горняк» (г.Ковдор).

г.Апатиты, стадион «Универсал».

30 сентября - 11.00

Авиамодельный спорт. Чемпионат Мурманской области.

Апатитский район, Тик-Губа, побережье озера Имандра.

30 сентября - 11.00

Спортивное ориентирование. Открытый чемпионат города Апатиты.

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

6 и 7 октября - 11.00

Чемпионат МО по спортивно-прикладному собаководству

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

29 сентября - 12.00

Мотокросс. Чемпионат Мурманской области.

г.Мончегорск, мотодром «Мотоэкстрим».

13-14 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по флорболу.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 7. СКФКиС.

28 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

29 сентября - 13.45

Хоккей. Юношеский турнир «Я выбираю спорт!»

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

29 сентября - 14.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Оленегорск» - «Апатит» (г.Кировск).

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

28 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС «УСЦ».

ЗАТО г.Островной

29 сентября - 13.00

Акция к Всероссийскому дню ходьбы.

ЗАТО г.Островной, ул. Североморская, 1б.

г.Полярный

27 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярный, ул. Лунина, 7. СОК «Каскад».

ЗАТО г.Североморск

30 сентября - 11.30

Гиревой спорт. Чемпионат города Североморска.

ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Старт».

27 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

28 октября – 11.00 и 13.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

г.Кола

21 октября – 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

г.Мурманск

29-30 сентября - 11.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по лыжным гонкам.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

29 сентября - 12.00

Велоспорт. Соревнования «Закрытие сезона». Кросскантри.

г.Мурманск, карьер Горелой горы.

29 сентября - 13.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Электрон» (г.Мурманск) - «Мончегорск».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

29 и 30 сентября – 13.00

Министерство образования и науки Мурманской области при участии военного комиссариата Мурманской области, регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» по Мурманской области и областного центра дополнительного образования «Лапландия» проводит региональный этап Спартакиады молодёжи России допризывного возраста.

В спартакиаде примут участие 110 юношей из 9 муниципалитетов региона.

Участники будут соревноваться в строевой подготовке, разборке и сборке автомата Калашникова, плавании на дистанции 50 метров , стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании на высокой перекладине, прыжке в длину с места и беге, а также в общекомандном первенстве.

Команда, занявшая 1 место, получит право представлять регион в финальных соревнованиях Спартакиады молодежи России допризывного возраста.

Парад открытия регионального этапа Спартакиады молодёжи России допризывного возраста состоится 28 сентября в 13 часов

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

29 сентября - 14.00

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском дне ходьбы - 2018. Для этого необходимо найти Мурманскую область в списке регионов на сайте wd.teamrussia.pro. Регистрация открыта с 17 по 28 сентября.

К участию допускаются все желающие, независимо от пола, возраста и физических возможностей.

Участники Всероссийского дня ходьбы должны преодолеть 500 метров – для воспитанников дошкольных учреждений, лиц пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями здоровья; 2019 метров – для представителей команд высших и профессиональных учебных заведений Мурманской области; 3000 метров – для участников массового старта, участников соревнований по скандинавской ходьбе и участников испытаний ВФСК «ГТО» по северной (скандинавской) ходьбе; 5000 метров – для участников соревнований по скандинавской ходьбе.

С 2016 года День ходьбы проводится в рамках международного движения «Спорт для всех», в конце сентября – начале октября, с целью популяризации ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы, которым могут заниматься люди в любом возрасте.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

29 сентября - 15.00

Спортивно-игровой праздник «Большие гонки». Мероприятие проводится для людей с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, I этаж, фестивальный зал.

29 сентября - 15.00

Лёгкая атлетика. Кросс «Экстремальный забег».

г.Мурманск, центр отдыха и туризма «Огни Мурманска».

29 сентября - 16.00

Футбол. Чемпионат Мурманской области. «Мурманск» - «Кол-атом» (г.Полярные Зори).

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

30 сентября - 11.30

В рамках трёхдневных осенних соревнований по спидкубингу начнутся соревнования по сборке кубика Рубика 3x3 одной и двумя руками.

г.Мурманск, ул. Буркова, 30. Мурманская областная детско-юношеская библиотека, II этаж, Центр знаний.

30 сентября - 12.00

Дзюдо. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

30 сентября - 12.00

Бильярд. Турнир «Свободная пирамида».

г.Мурманск, бильярдный клуб «Бристоль».

30 сентября - 15.00

Спортивно-игровой праздник «Спартакиада – 2018». Мероприятие проводится в преддверии Дня пожилого человека.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, I этаж, фестивальный зал.

2 октября - 19.30

Футбол. Кубок города Мурманска. 1/2 финала. «Ариес» - «Легенда».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

6 и 7 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по бильярдному спорту в дисциплине «снукер-6 красных».

г.Мурманск, ул. Свердлова, 26 корп. 4. Бильярдный клуб «Гладиатор».

7 октября - 12.00

Первенство Мурманской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

7 октября - 10.50

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию.

г.Мурманск, Долина Уюта.

13 октября - 10.00

Спартакиада пенсионеров Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

17 октября - 16.00

18-21 октября - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта», здание АСК.

20-21 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по рукопашному бою.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

21 октября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе из пистолета.

г.Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. СК «Арктика».

27 октября - 15.00

Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

28 октября

Кубок и первенство Мурманской области по автокроссу.

г.Мурманск.

28 октября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по восточному боевому единоборству.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.