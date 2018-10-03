г.Кандалакша

5 октября - 11.00

«Возраст не помеха» - спортивно-оздоровительное мероприятие для обслуживаемых граждан социально-реабилитационного отделения.

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея 2а. МАУ «Дворец спорта».

18 октября - 10.00

«Спортивные ребята». Спортивное занятие: командные игры со спортивным уклоном, направленные на укрепление здоровья участников. Несовершеннолетние клиенты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченным физическими и умственными возможностями, учащиеся ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» № 1.

г.Кандалакша, ул. Батюты, 47. ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».

18 октября - 16.00

«Сильные, смелые, ловкие». Спортивное мероприятие запланировано в форме эстафет с музыкальным и художественным сопровождением. Обучающиеся 1- 10 кл. (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).

г.Кандалакша, ул. Новая, 2. ГОБОУ Кандалакшская КШИ, спортивно-оздоровительный комплекс.

27-28 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Ковдор

27 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 15а. МАОУ «ДО ДООПЦ».

г.Полярные Зори

28 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. ДЮСШ.

г.Кировск

21 октября - 11.00

Игры первенства Мурманской области по баскетболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

6 и 7 октября - 11.00

Чемпионат МО по спортивно-прикладному собаководству

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

13-14 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по флорболу.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 7. СКФКиС.

28 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

28 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС «УСЦ».

г.Полярный

27 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярный, ул. Лунина, 7. СОК «Каскад».

ЗАТО г.Североморск

27 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

28 октября – 11.00 и 13.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

г.Кола

21 октября – 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

г.Мурманск

6 и 7 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по бильярдному спорту в дисциплине «снукер-6 красных».

г.Мурманск, ул. Свердлова, 26 корп. 4. Бильярдный клуб «Гладиатор».

7 октября - 12.00

Первенство Мурманской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

7 октября - 10.50

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию.

г.Мурманск, Долина Уюта.

13 октября - 10.00

Спартакиада пенсионеров Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

17 октября - 16.00

18-21 октября - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта», здание АСК.

20-21 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по рукопашному бою.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

21 октября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе из пистолета.

г.Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. СК «Арктика».

27 октября - 15.00

Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

28 октября

Кубок и первенство Мурманской области по автокроссу.

г.Мурманск.

28 октября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по восточному боевому единоборству.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.