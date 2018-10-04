г.Кандалакша

5 октября - 11.00

«Возраст не помеха» - спортивно-оздоровительное мероприятие для обслуживаемых граждан социально-реабилитационного отделения.

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея 2а. МАУ «Дворец спорта».

18 октября - 10.00

«Спортивные ребята». Спортивное занятие: командные игры со спортивным уклоном, направленные на укрепление здоровья участников. Несовершеннолетние клиенты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченным физическими и умственными возможностями, учащиеся ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» № 1.

г.Кандалакша, ул. Батюты, 47. ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».

18 октября - 16.00

«Сильные, смелые, ловкие». Спортивное мероприятие запланировано в форме эстафет с музыкальным и художественным сопровождением. Обучающиеся 1- 10 кл. (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).

г.Кандалакша, ул. Новая, 2. ГОБОУ Кандалакшская КШИ, спортивно-оздоровительный комплекс.

27-28 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Ковдор

27 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 15а. МАОУ «ДО ДООПЦ».

г.Полярные Зори

28 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. ДЮСШ.

г.Кировск

21 октября - 11.00

Игры первенства Мурманской области по баскетболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

4-17 октября – 15.00

Проходит декада Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 17 лет (III-V ступени).

3 октября пройдут состязания по бегу на короткие и средние дистанции, метанию мяча и спортивного снаряда,

10 октября в плавательном бассейне участники испытают себя в плавании на 50 метров , а 17 октября в спортивном зале плавбассейна состоятся «зальные виды»: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп». Ул. Ленина, 26. ФСК «Атлет».

6 и 7 октября – 9.00

Состоится Чемпионат Мурманской области по спортивно-прикладному собаководству. В программе соревнования по служебному троеборью (ИПО) и следовой работе (ФХ), которые включают в себя следующие испытания: прохождение собакой ранее проложенного следа с нахождением предметов, оставленных на следу, управление собакой на поводке и без него, прохождение препятствий, аппортировка, обыск местности с нахождением помощника и его удержание до прихода проводника, защита от одного нападающего и отражение лобовой атаки, предотвращение побега и конвой к судье.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. ФСК «Атлет» и сельхоз поля в районе «старых» Апатитов.

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

13-14 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по флорболу.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 7. СКФКиС.

28 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

28 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС «УСЦ».

г.Полярный

27 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярный, ул. Лунина, 7. СОК «Каскад».

ЗАТО г.Североморск

27 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

28 октября – 11.00 и 13.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

г.Кола

21 октября – 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

г.Мурманск

6 и 7 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по бильярдному спорту в дисциплине «снукер-6 красных».

г.Мурманск, ул. Свердлова, 26 корп. 4. Бильярдный клуб «Гладиатор».

6 октября - 14.00

«Power Хит Радио» при поддержке Управления ГИБДД Мурманской области представляет «POWER Parking УСПЕТЬ ЗА 20 СЕКУНД» - XIII Чемпионат Мурманска по парковке.

В честь 20-летнего юбилея радиостанции будет организован самый скоростной Чемпионат по парковке. Ведь машин в Мурманске с каждым годом становится все больше, а свободных мест на парковках все меньше. Иногда водителям приходится парковаться очень быстро, чтобы другие водители не успели занять вакантное место на стоянке.

Поэтому участникам предстоит преодолеть выстроенный на автодроме маршрут и припарковать свой автомобиль всего за 20 секунд. Успешно прошедшие это испытание участники выходят в финал Чемпионата, где им надо будет преодолеть этот же маршрут за рекордно короткое время. Самые быстрые из них по традиции получат призы и подарки от «Power Хит Радио» и партнеров соревнований.

В программе: прохождение маршрута за 20 секунд; розыгрыш призов среди болельщиков; горячий чай, кофе, снеки - бесплатно; прохождение маршрута финалистами.

Использование камер заднего вида и парковочных радаров запрещено!

Заявки на участие принимаются на месте и в день проведения мероприятия с 13 до 14 часов. Награждение призеров ориентировочно в 15.30.

г.Мурманск, ул. Автомобилистов, 5. Автогородок автошколы «ГАРАНТ-АВТО», заезд через «Ленинградку» с южной стороны, разворот через поворот на Серебрянку.

7 октября - 12.00

Первенство Мурманской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

7 октября - 10.50

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию.

г.Мурманск, Долина Уюта.

13 октября - 10.00

Спартакиада пенсионеров Мурманской области, по результатам которой будет сформирована региональная команда для участия в VI Спартакиаде пенсионеров России.

Соревнования лично-командные, в них участвуют команды муниципальных образований в составе 12 человек: 6 мужчин и 6 женщин, возраст участников: 59 лет и старше - для мужчин, 54 года и старше - для женщин в их числе не менее двух участников старше 70 лет. В программе соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, плаванию, пулевой стрельбе, дартсу, комбинированная эстафета.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

17 октября - 16.00

18-21 октября - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта», здание АСК.

20-21 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по рукопашному бою.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

21 октября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе из пистолета.

г.Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. СК «Арктика».

27 октября - 15.00

Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

28 октября

Кубок и первенство Мурманской области по автокроссу.

г.Мурманск.

28 октября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по восточному боевому единоборству.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.