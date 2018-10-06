г.Кандалакша

18 октября - 10.00

«Спортивные ребята». Спортивное занятие: командные игры со спортивным уклоном, направленные на укрепление здоровья участников. Несовершеннолетние клиенты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченным физическими и умственными возможностями, учащиеся ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» № 1.

г.Кандалакша, ул. Батюты, 47. ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».

18 октября - 16.00

«Сильные, смелые, ловкие». Спортивное мероприятие запланировано в форме эстафет с музыкальным и художественным сопровождением. Обучающиеся 1- 10 кл. (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).

г.Кандалакша, ул. Новая, 2. ГОБОУ Кандалакшская КШИ, спортивно-оздоровительный комплекс.

27-28 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

пгт.Никель

6-7 октября - 12.00

Волейбол. Чемпионат Мурманской области среди женских команд. 1-й тур.

Печенгский район, пгт.Никель, Дворец спорта «Металлург».

г.Ковдор

27 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 15а. МАОУ «ДО ДООПЦ».

г.Полярные Зори

10 октября - 18.30

Соревнования, приуроченные к декаде физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!»

г.Полярные Зори, плавательный бассейн.

28 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. ДЮСШ.

г.Кировск

21 октября - 11.00

Игры первенства Мурманской области по баскетболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

6-17 октября – 15.00

Проходит декада Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 17 лет (III-V ступени).

3 октября пройдут состязания по бегу на короткие и средние дистанции, метанию мяча и спортивного снаряда,

10 октября в плавательном бассейне участники испытают себя в плавании на 50 метров , а 17 октября в спортивном зале плавбассейна состоятся «зальные виды»: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп». Ул. Ленина, 26. ФСК «Атлет».

6 и 7 октября – 9.00

Состоится Чемпионат Мурманской области по спортивно-прикладному собаководству. В программе соревнования по служебному троеборью (ИПО) и следовой работе (ФХ), которые включают в себя следующие испытания: прохождение собакой ранее проложенного следа с нахождением предметов, оставленных на следу, управление собакой на поводке и без него, прохождение препятствий, аппортировка, обыск местности с нахождением помощника и его удержание до прихода проводника, защита от одного нападающего и отражение лобовой атаки, предотвращение побега и конвой к судье.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. ФСК «Атлет» и сельхоз поля в районе «старых» Апатитов.

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

13-14 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по флорболу.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 7. СКФКиС.

28 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

7 октября - 11.00

Пробег, посвященный 74-й годовщине разгрома немецкофашистских захватчиков в Заполярье.

г.Оленегорск, лесопарк.

28 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС «УСЦ».

г.Полярный

27 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярный, ул. Лунина, 7. СОК «Каскад».

ЗАТО г.Североморск

27 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

28 октября – 11.00 и 13.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

г.Кола

6 октября - 11.00

Лёгкая атлетика. Пробег Кола – Мурманск.

г.Кола, площадь Ленина.

21 октября – 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

п.Выходной

7 октября - 13.00

Конный спорт. Чемпионат города Мурманска. Конкур.

Кольский район, Выходной, конный двор «Водолей».

г.Мурманск

6-7 октября - 10.00

Настольный теннис. Турнир, посвященный Дню города Мурманска.

г.Мурманск, комплексная ДЮСШ-17.

6 и 7 октября - 11.00

Турнир, посвященный Дню города Мурманска.

г.Мурманск, бильярдный клуб «Бристоль».

6 и 7 октября - 12.00

Чемпионат Мурманской области по бильярдному спорту в дисциплине «снукер-6 красных».

г.Мурманск, ул. Свердлова, 26 корп. 4. Бильярдный клуб «Гладиатор».

6 октября - 12.30

Массовый пробег «Мой Мурманск».

г.Мурманск, проспект Ленина. Старт от Мурманской детской театральной школы.

6 октября - 13.30

Плавание. Заплыв, посвященный Дню города Мурманска

г.Мурманск, Семёновское озеро.

6 октября - 14.00

«Power Хит Радио» при поддержке Управления ГИБДД Мурманской области представляет «POWER Parking УСПЕТЬ ЗА 20 СЕКУНД» - XIII Чемпионат Мурманска по парковке.

В честь 20-летнего юбилея радиостанции будет организован самый скоростной Чемпионат по парковке. Ведь машин в Мурманске с каждым годом становится все больше, а свободных мест на парковках все меньше. Иногда водителям приходится парковаться очень быстро, чтобы другие водители не успели занять вакантное место на стоянке.

Поэтому участникам предстоит преодолеть выстроенный на автодроме маршрут и припарковать свой автомобиль всего за 20 секунд. Успешно прошедшие это испытание участники выходят в финал Чемпионата, где им надо будет преодолеть этот же маршрут за рекордно короткое время. Самые быстрые из них по традиции получат призы и подарки от «Power Хит Радио» и партнеров соревнований.

В программе: прохождение маршрута за 20 секунд; розыгрыш призов среди болельщиков; горячий чай, кофе, снеки - бесплатно; прохождение маршрута финалистами.

Использование камер заднего вида и парковочных радаров запрещено!

Заявки на участие принимаются на месте и в день проведения мероприятия с 13 до 14 часов. Награждение призеров ориентировочно в 15.30.

г.Мурманск, ул. Автомобилистов, 5. Автогородок автошколы «ГАРАНТ-АВТО», заезд через «Ленинградку» с южной стороны, разворот через поворот на Серебрянку.

6 октября - 15.00

Открытие соревнований первенства по спортивному туризму. Первенство среди обучающихся по спортивному туризму в дисциплине «Дистанция – пешеходная» посвящено 100-летию государственной системы отечественного детско-юношеского туризма.

г.Мурманск, ул. Рылеева, 6. Турбаза «Ирвас».

6 октября - 16.00

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Ариес» - «Легенда».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

6 октября - 18.30

Футбол. Чемпионат города Мурманска. «Мурманск» - «ДинамоФССП».

г.Мурманск, Центральный стадион профсоюзов.

7 октября - 10.00

Карате-до. Турнир памяти Героя России Тимура Апакидзе.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

7 октября - 10.50

Спортивное ориентирование. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, побережье Окуневого озера.

7 октября - 12.00

Первенство Мурманской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

7 октября - 10.50

Чемпионат и первенство Мурманской области по спортивному ориентированию.

г.Мурманск, Долина Уюта.

13 октября - 10.00

Спартакиада пенсионеров Мурманской области, по результатам которой будет сформирована региональная команда для участия в VI Спартакиаде пенсионеров России.

Соревнования лично-командные, в них участвуют команды муниципальных образований в составе 12 человек: 6 мужчин и 6 женщин, возраст участников: 59 лет и старше - для мужчин, 54 года и старше - для женщин в их числе не менее двух участников старше 70 лет. В программе соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, плаванию, пулевой стрельбе, дартсу, комбинированная эстафета.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

17 октября - 16.00

18-21 октября - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта», здание АСК.

20-21 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по рукопашному бою.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

21 октября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе из пистолета.

г.Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. СК «Арктика».

27 октября - 15.00

Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

28 октября

Кубок и первенство Мурманской области по автокроссу.

г.Мурманск.

28 октября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по восточному боевому единоборству.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.