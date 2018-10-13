г.Кандалакша

14 октября - 11.00

Настольный теннис. Спартакиада трудящихся города Кандалакша.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

18 октября - 10.00

«Спортивные ребята». Спортивное занятие: командные игры со спортивным уклоном, направленные на укрепление здоровья участников. Несовершеннолетние клиенты отделения реабилитации детей и подростков с ограниченным физическими и умственными возможностями, учащиеся ГОБОУ «Кандалакшская коррекционная школа-интернат» № 1.

г.Кандалакша, ул. Батюты, 47. ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».

18 октября - 16.00

«Сильные, смелые, ловкие». Спортивное мероприятие запланировано в форме эстафет с музыкальным и художественным сопровождением. Обучающиеся 1- 10 кл. (дети с ОВЗ и дети-инвалиды).

г.Кандалакша, ул. Новая, 2. ГОБОУ Кандалакшская КШИ, спортивно-оздоровительный комплекс.

27-28 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Ковдор

27 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 15а. МАОУ «ДО ДООПЦ».

пгт.Печенга

13 октября - 14.00

14 октября - 12.00

Мини-футбол. Турнир, посвященный 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в Советском Заполярье.

Печенгский район, пгт.Печенга, муниципальный стадион.

пгт.Ревда

14 октября - 13.00

Ушу-саньда. Кубок Мурманской области.

Ловозерский район, пгт.Ревда, ДЮСШ.

г.Полярные Зори

28 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. ДЮСШ.

г.Кировск

21 октября - 11.00

Игры первенства Мурманской области по баскетболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

13-17 октября – 15.00

Проходит декада Всероссийского физкультурного спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 17 лет (III-V ступени).

17 октября в спортивном зале плавбассейна состоятся «зальные виды»: наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп». Ул. Ленина, 26. ФСК «Атлет».

14 октября - 10.00

Лёгкая атлетика. Соревнования «Апатитская десятка».

г.Апатиты, стадион «Олимп».

14 октября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

2 этап - метание спортивного снаряда (IV-VII ступени); стрельба из положения сидя из пневматической винтовки (IV-IX ступени).

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион СШ «Олимп».

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Стрелковый тир МБОУ «Гимназия № 1».

14 октября - 12.00

Практическая стрельба. Спартакиада коллективов предприятий, учреждений и учебных заведений города Апатиты.

г.Апатиты, тир гимназии № 1.

15-18 октября - 18.00

Баскетбол. Кубок Заполярья.

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

13 и 14 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по флорболу.

г.Мончегорск, просп. Кирова, 7. СКФКиС.

28 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

28 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС «УСЦ».

г.Полярный

13 октября - 13.00

Спортивная игра «Free ON» среди команд работающей молодёжи Мурманской области.

ЗАТО г.Полярный, ул. Старикова, 10. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Канск».

27 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярный, ул. Лунина, 7. СОК «Каскад».

ЗАТО г.Североморск

27 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

28 октября – 11.00 и 13.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

г.Кола

21 октября – 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

г.Мурманск

13 и -14 октября - 9.00

Теннис. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, корты стадиона «Строитель».

13 октября - 10.00

Спартакиада пенсионеров Мурманской области, по результатам которой будет сформирована региональная команда для участия в VI Спартакиаде пенсионеров России.

Соревнования лично-командные, в них участвуют команды муниципальных образований в составе 12 человек: 6 мужчин и 6 женщин, возраст участников: 59 лет и старше - для мужчин, 54 года и старше - для женщин в их числе не менее двух участников старше 70 лет. В программе соревнования по легкой атлетике, настольному теннису, шахматам, плаванию, пулевой стрельбе, дартсу, комбинированная эстафета.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

13 октября - 10.45

Хоккей. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

13 и 14 октября - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал «МГАТП».

13 октября - 15.00

14 октября - 14.00

Шахматный фестиваль, посвященный Дню города Мурманска.

г.Мурманск, шахматный клуб.

14 октября - 13.00, 15.00 и 18.30

Танцевальный спорт. Турнир «Осенний бал».

г.Мурманск, Дворец творчества «Лапландия».

17 октября - 16.00

18-21 октября - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта», здание АСК.

20-21 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по рукопашному бою.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

21 октября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе из пистолета.

г.Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. СК «Арктика».

27 октября - 15.00

Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

28 октября

Кубок и первенство Мурманской области по автокроссу.

г.Мурманск.

28 октября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по восточному боевому единоборству.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.