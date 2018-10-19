г.Кандалакша

27-28 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Ковдор

27 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 15а. МАОУ «ДО ДООПЦ».

г.Полярные Зори

28 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. ДЮСШ.

г.Кировск

21 октября - 11.00

Игры первенства Мурманской области по баскетболу.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

20 октября - 15.00

Асинхронный турнир «Золотая осень». Состоится вторая встреча участников городского клуба интеллектуальных игр. Для участия в игре приглашаются команды 6-9 классов. Личное первенство Мурманской области по классическим шахматам среди юношей и девушек.

г.Апатиты, ул. Ленина, 11. МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

28 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

28 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС «УСЦ».

г.Полярный

27 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярный, ул. Лунина, 7. СОК «Каскад».

ЗАТО г.Североморск

27 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

28 октября – 11.00 и 13.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

г.Кола

19 октября - 15.00

В физкультурно-оздоровительном комплексе г.Кола состоятся спортивные соревнования для школьников Кольского района в рамках реализации партийного проекта «Детский спорт».

По итогам соревнований школьным командам будут вручены призы – спортивный инвентарь, предоставленный АНО «Лига школьного и дворового спорта» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 3. ФОК - ДЮСШ Кольского района.

19 октября - 16.00

В физкультурно-оздоровительном комплексе г.Кола состоится спортивный праздник для воспитанников дошкольных образовательных учреждений Кольского района «Малые саамские игры»

Мероприятие проводится с целью воспитания у старших дошкольников уважительного отношения к культурно-историческому наследию родного края, формированию познавательной активности посредством ознакомления с национальным региональным наследием, возрождением, развитием и популяризацией культуры народов Севера.

В мероприятиях примут участие: председатель регионального Общественного совета по партийному проекту «Детский спорт», директор ДЮСШ Кольского района Валерий Маган; учащиеся образовательных учреждений и воспитанники дошкольных образовательных организаций Кольского района.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 3. ФОК - ДЮСШ Кольского района.

21 октября – 12.00

Первенство Мурманской области по баскетболу.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

г.Мурманск

19-21 октября - 10.00

Первенство Мурманской области по шахматам.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта», здание АСК.

20-21 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по рукопашному бою.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

21 октября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе из пистолета.

г.Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. СК «Арктика».

27 октября - 15.00

Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

28 октября

Кубок и первенство Мурманской области по автокроссу.

г.Мурманск.

28 октября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по восточному боевому единоборству.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.