г.Кандалакша

20 и 21 октября - 12.00

Волейбол. Чемпионат Мурманской области. 1-й этап. Зона «Юг».

г.Кандалакша, Дворец спорта.

21 октября - 11.45

Скандинавская ходьба. Первенство города Кандалакши.

г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.

27-28 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

пгт.Никель

20 октября - 14.15

Плавание. Соревнования «День стайера».

Печенгский район, пгт.Никель, бассейн спорткомплекса «Металлург».

г.Ковдор

27 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 15а. МАОУ «ДО ДООПЦ».

г.Полярные Зори

28 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. ДЮСШ.

г.Кировск

21 октября - 11.00

Баскетбол. Юношеское первенство Мурманской области. «Кировск» - «Апатиты».

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

20 октября - 15.00

Асинхронный турнир «Золотая осень». Состоится вторая встреча участников городского клуба интеллектуальных игр. Для участия в игре приглашаются команды 6-9 классов. Личное первенство Мурманской области по классическим шахматам среди юношей и девушек.

г.Апатиты, ул. Ленина, 11. МБОУ «Гимназия № 1».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

21 октября - 12.00

Баскетбол. Юношеское первенство Мурманской области. «Мончегорск» - «Полярные Зори».

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

28 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

28 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС «УСЦ».

г.Полярный

27 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярный, ул. Лунина, 7. СОК «Каскад».

ЗАТО г.Североморск

27 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

28 октября – 11.00 и 13.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

г.Кола

21 октября - 12.00

Баскетбол. Юношеское первенство Мурманской области. «Кола» - «Кандалакша».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

21 октября - 14.00

Баскетбол. Юношеское первенство Мурманской области. «Мурманск» - «Александровск».

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. ФОК.

г.Мурманск

20 октября - 10.00 и 16.00

21 октября - 11.00

Фестиваль национально-культурных объединений «Единение».

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

20 и 21 октября - 10.00 и 15.00

Шахматы. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Долина Уюта. Спорткомплекс «Долина Уюта», здание АСК.

20 октября - 11.00

21 октября - 15.00

Волейбол. Чемпионат Мурманской области. 1-й этап. Зона «Север».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

20 и 21 октября - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

20 октября - 12.30 и 15.00

21 октября - 11.00

Начнётся первый тур состязаний чемпионата регионального отделения спортивного общества «Динамо» по рукопашному бою. После церемонии торжественного открытия начнётся второй тур, в котором спортсменов ждут спарринг-турниры.

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

20 октября - 15.00

Торжественная церемония открытия чемпионата регионального отделения спортивного общества «Динамо» по рукопашному бою. Соревнования приурочены к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Медали чемпионата оспаривают представители силовых структур Мурманской области.

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

21 октября - 11.00

Чемпионат Мурманской области по практической стрельбе из пистолета.

г.Мурманск, ул. Генерала Фролова, 2. СК «Арктика».

21 октября - 11.00

Начнётся финальная стадия чемпионата регионального отделения спортивного общества «Динамо» по рукопашному бою.

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

21 октября - 14.00

Турнир по спортивным бальным танцам «Осенние ритмы».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

21 октября - 15.00

Запланирована церемония награждения победителей и призёров регионального отделения спортивного общества «Динамо» по рукопашному бою.

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

23 октября - 22.00

Первенство города Мурманска среди мужских команд. Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Элвис Авто-КСШОР» - «Тавр».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

27 октября - 15.00

Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

28 октября

Кубок и первенство Мурманской области по автокроссу.

г.Мурманск.

28 октября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по восточному боевому единоборству.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.