г.Кандалакша

27 и 28 октября - 12.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по самбо.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. МАУ «Дворец спорта».

г.Ковдор

27 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 15а. МАОУ «ДО ДООПЦ».

г.Полярные Зори

28 октября

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. ДЮСШ.

г.Апатиты

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мончегорск

28 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Мончегорск, ул. Ленина, 8а. ФОК «Умка».

г.Оленегорск

28 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 47. МУС «УСЦ».

г.Полярный

27 октября – 11.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Полярный, ул. Лунина, 7. СОК «Каскад».

ЗАТО г.Североморск

27 октября - 12.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

28 октября – 11.00 и 13.00

Игры чемпионата Мурманской области по баскетболу.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 4а. СК «Богатырь».

г.Мурманск

24 октября - 16.00

Пресс-конференция, посвященная проведению XVI соревнований по легкой атлетике на призы заслуженного мастера спорта России Ларисы Кругловой. Участники пресс-конференции: Лариса Круглова – заслуженный мастер спорта, серебряный призер XXVIII летних Олимпийских игр; Светлана Наумова – председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области; Дмитрий Блохин – заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска; Алексей Ахметов – президент федерации легкой атлетики Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта». Легкоатлетический манеж, конференц-зал.

27 октября - 15.00

Региональные соревнования по лёгкой атлетике на призы Л. Кругловой.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

28 октября

Кубок и первенство Мурманской области по автокроссу.

г.Мурманск.

28 октября - 10.00

Чемпионат и первенство Мурманской области по восточному боевому единоборству.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.