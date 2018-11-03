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Мурманская область. Арктика03.11.18 07:40

Спортивная афиша

г.Апатиты

3 и 4 ноября – 10.00

Состоятся открытые квалификационные соревнования в рамках Чемпионата Мурманской области  по спортивно-прикладному собаководству (дисциплины ОКД, ЗКС). К участию в соревнованиях допускаются спортсмены (мужчины и женщины старше 14 лет), подавшие заявки в установленный срок. Соревнования включают следующие испытания: управление собакой на поводке и без него, прохождение препятствий, аппортировка и т.п., согласно утвержденного норматива; выборка вещи, охрана вещи, задержание нарушителя и т.д. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 29 октября по почте: udpxibiny@mail.ru.

г.Апатиты, ул. Козлова, напротив дома № 3. Учебно-дрессировочная площадка «Хибины».

3 ноября – 14.00

Состоится матчевая встреча по хоккею между сборными командами гг. Апатиты и Мурманска на Кубок главы города Апатиты 2018 года. Вход платный, по номерам билетов разыгрывается памятный приз для болельщиков.

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Ледовая арена спортивного комплекса МАУ СШ «Юность».

4 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

3 этап - подтягивание из виса на высокой перекладине (IV-IX ступени); сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (X ступень); наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (IV-X ступени); поднимание туловища из положения лежа на спине (IV-X ступени); прыжок в длину с места толчком двумя ногами (IV-VII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

4 ноября - 13.00

Состоится торжественная церемония награждения победителей и призеров Декады Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к Труду и Обороне» среди коллективов организаций, предприятий и учебных заведений Мурманской области в городе Апатиты (VI-VIII ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мурманск

3 ноября - 12.00

Региональные соревнования по дзюдо «Звёздочка Заполярья». Состоится открытие соревнований среди юных дзюдоистов в возрастной категории до 13 лет.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта». Легкоатлетический манеж.

4 ноября - 12.00

Открытие соревнований среди юных дзюдоистов в возрастной категории до 15 лет.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта». Легкоатлетический манеж.

10 и 11 ноября

В Легкоатлетическом манеже пройдут Первенство и Чемпионат Мурманской области по каратэ. 

Данные соревнования проводятся с 1992 года. На них отбор проходит на всероссийские соревнования, СЗФО России по каратэ, Первенство и Чемпионат России по каратэ. Среди наших спортсменов призерами всероссийских соревнований в 2018 году были: Ларина Татьяна -2м, Клавдиев Владимир -2м.

Призер Чемпионата России по каратэ среди глухих в 2018 году:  Коник Александр - 2м. Призеры Чемпионата Европы 2014 года: Чебыкин Артем -2м, Некрасов Артем -1м.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

 

 

Комментарии

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