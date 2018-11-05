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Мурманская область. Арктика05.11.18 07:40

Спортивная афиша

г.Апатиты

9-11 ноября и 16-18 ноября

Начинается открытый турнир города Апатиты по русским шашкам среди учащихся. Соревнования проводятся среди юношей и девушек (мальчиков и девочек) в двух возрастных категориях: старшая группа (2000- 2008 гг.р) – состязания пройдут с 9 по 11 ноября; младшая группа (2009 г.р. и моложе) – с 16 по 18 ноября.

г.Апатиты, ул.Строителей, 23. Шахматно–шашечный центр МБУДО ДДТ.

10-11 ноября – 11.00

Состоится открытый турнир города Апатиты по настольному теннису, посвященный памяти Захарова С.Е. Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта «настольный теннис», по форме зачета: личные и командные в соответствии с программой. Система проведения соревнований определяется на мандатной комиссии.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие от 15 лет и старше при наличии соответствующей подготовки, спортивной формы, ракетки и теннисного мяча (диаметр 40+ мм.), имеющие медицинский допуск и своевременно подавшие заявки установленной формы.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет».

25 ноября – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

4 этап - плавание на 25, 50 м (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Павательный бассейн МАУ ФСК «Атлет».

16 декабря – 11.00

Спартакиада коллективов предприятий, организаций и учебных заведений. Её программа состоит из пяти этапов и включает в себя испытания (тесты) IV – X ступеней Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

5 этап - бег на лыжах на 2, 3, 5 км (IV-X ступени).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта МАУ ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Мурманск

10 и 11 ноября

В Легкоатлетическом манеже пройдут Первенство и Чемпионат Мурманской области по каратэ. 

Данные соревнования проводятся с 1992 года. На них отбор проходит на всероссийские соревнования, СЗФО России по каратэ, Первенство и Чемпионат России по каратэ. Среди наших спортсменов призерами всероссийских соревнований в 2018 году были: Ларина Татьяна -2м, Клавдиев Владимир -2м.

Призер Чемпионата России по каратэ среди глухих в 2018 году:  Коник Александр - 2м. Призеры Чемпионата Европы 2014 года: Чебыкин Артем -2м, Некрасов Артем -1м.

г.Мурманск, ул. Долина Уюта, 6. Легкоатлетический манеж.

 

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