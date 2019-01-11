Спортивная афиша
п.Раякоски Печенгского района
16 марта - 14.00
Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.
п.Раякоски Печенгского района.
г.Полярные Зори
13 января - 14.00
На «Салме» стартует открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора Кольской АЭС. На склоне по традиции соберутся команды атомных станций России - Балаковской, Калининской, Кольской, Ленинградской АЭС, центрального аппарата концерна «Росэнергоатом». Напомним, ежегодно в этих соревнованиях принимают участие около 200 человек.
За час до старта состоится торжественное открытие соревнований и праздничная программа.
г.Полярные Зори, дорога Р-21 «Кола», 1185-й километр. Горнолыжный комплекс «Салма».
г.Апатиты
13 января - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «Кандалакша».
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
13 января - 14.00
Баскетбол. Ветеранская Спартакиада Мурманской области. «Апатиты» - «Мурманск».
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
г.Снежногорск
13 января - 12.00
Спортивная борьба. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Снежногорск, спорткомплекс «Дельфин».
г.Полярный
12 января - 13.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Александровск» - «Мурманск».
г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».
ЗАТО г.Североморск
11 января - 20.45
Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Ветераны СФ» - «Богатырь».
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».
13 января - 10.00
Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Водоканал» - «Арктика».
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».
13 января - 11.00
Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Арктика» - «Богатырь».
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».
15 января - 19.30
Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Водоканал» - «Ветераны СФ».
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».
16 января - 20.45
Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска. «Гроза» - «Богатырь».
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».
г.Кола
12 января - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Кола» - «Оленегорск».
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
12 января - 14.00
Баскетбол. Ветеранская Спартакиада Мурманской области. «Кола» - «Полярные Зори».
г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.
13 января - 12.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
г.Мурманск
11 декабря - 9.30
Фигурное катание. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
11 января - 12.00
Тайский бокс. Первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
11 января - 14.00
12-13 января - 12.00
Спортивная акробатика. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, ДЮСШ-1.
12 и 13 января - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
12 и 13 января - 11.00
Лыжные гонки. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
13 января - 12.00
Дзюдо. Первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
15 января - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Элвис-Авто» - «Динамо».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
16 и 17 января - 11.00
Биатлон. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».