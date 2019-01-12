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Мурманская область. Арктика12.01.19 07:40

Спортивная афиша

п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

г.Полярные Зори

13 января - 14.00

На «Салме» стартует открытый турнир АО «Концерн Росэнергоатом» по горнолыжному спорту и сноуборду на призы директора Кольской АЭС. На склоне по традиции соберутся команды атомных станций России - Балаковской, Калининской, Кольской, Ленинградской АЭС, центрального аппарата концерна «Росэнергоатом». Напомним, ежегодно в этих соревнованиях принимают участие около 200 человек.

За час до старта состоится торжественное открытие соревнований и праздничная программа.

г.Полярные Зори, дорога Р-21 «Кола», 1185-й километр. Горнолыжный комплекс «Салма».

г.Апатиты

13 января - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «Кандалакша».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

13 января - 14.00        

Баскетбол. Ветеранская Спартакиада Мурманской области. «Апатиты» - «Мурманск».

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

г.Снежногорск

13 января - 12.00

Спортивная борьба. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Снежногорск, спорткомплекс «Дельфин».

г.Полярный

12 января - 13.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Александровск» - «Мурманск».

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

ЗАТО г.Североморск

13 января - 10.00

Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска.  «Водоканал» - «Арктика».

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».

13 января - 11.00

Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска.  «Арктика» - «Богатырь».

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».

15 января - 19.30

Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска.  «Водоканал» - «Ветераны СФ».

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».

16 января - 20.45

Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска.  «Гроза» - «Богатырь».

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Кола

12 января - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области. «Кола» - «Оленегорск».

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

12 января - 14.00

Баскетбол. Ветеранская Спартакиада Мурманской области. «Кола» - «Полярные Зори».

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

13 января - 12.00

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

12 и 13 января - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

12 и 13 января - 11.00

Лыжные гонки. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

12-13 января - 12.00

Спортивная акробатика. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, ДЮСШ-1.

13 января - 12.00

Дзюдо. Первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

15 января - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Элвис-Авто» - «Динамо».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

16 и 17 января - 11.00

Биатлон. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

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