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Мурманская область. Арктика14.01.19 07:40

Спортивная афиша

п.Раякоски Печенгского района

16 марта - 14.00

Будет дан старт XXII традиционному массовому лыжному пробегу стран Баренц региона «Лыжня дружбы». К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской Федерации (с постоянной пропиской на территории Российской Федерации) и граждане, проживающие в странах Баренц региона без ограничения возраста.

п.Раякоски Печенгского района.

ЗАТО г.Североморск

15 января - 19.30

Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска.  «Водоканал» - «Ветераны СФ».

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».

16 января - 20.45

Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска.  «Гроза» - «Богатырь».

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спорткомплекс «Богатырь».

г.Мурманск

15 января - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Элвис-Авто» - «Динамо».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

16 и 17 января - 11.00

Биатлон. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

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MotoRin
13.01.19 19:37
Сурово, но правдиво. Заметил, что журналюг в нашем регионе не очень чествуют в этот день, а вот перед новым годом их МВК приласкала малость.
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Анна
13.01.19 10:15
А в администрации города Мурманска считают, что "современные средства массовой информации и сегодня являются образцом объективности, глубины, достойных профессиональных стандартов, предлагая читателям
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Ирина
12.01.19 21:26
Всё верно про снег и кашу!!! На тротуарах очень скользко, дворники сегодня не вышли на уборку территории.
Комментарий к новости:Мурманск тихо укрывается пушистым снежным одеялом
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