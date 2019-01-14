MotoRin Сурово, но правдиво. Заметил, что журналюг в нашем регионе не очень чествуют в этот день, а вот перед новым годом их МВК приласкала малость. Комментарий к новости: День российской печати, или Девять яиц в коробке

Анна А в администрации города Мурманска считают, что "современные средства массовой информации и сегодня являются образцом объективности, глубины, достойных профессиональных стандартов, предлагая читателям Комментарий к новости: День российской печати, или Девять яиц в коробке